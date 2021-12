Hombre utiliza su mente para postear su primer tuit

EEUU.- Philip O’Keefe de 62 años de edad y con parálisis cerebral posteo su primer tuit utilizando su mente.

De acuerdo con la empresa Synchron, el hombre fue capaz de tuitear sin teclear o usar la voz. O’Keefe, quien padece esclerosis lateral amiotrófica que le impide moverse y por ende escribir.

“Logró realizar con su mente varias publicaciones en la cuenta de Twitter del director de Synchron, Thomas Oxley, gracias a un chip implantado en su cerebro”, informó la compañía tecnológica.

El primer tuit que el hombre con parálisis escribió fue “¡Hola, mundo! Posteriormente, posteó: Sin necesidad de pulsar teclas o voces. He creado este tuit solo con pensarlo“.

El uso de su mente en el posteo fue gracias a una tecnología por medio de un interfaz cerebro-ordenador endovascular.

“El hombre ha utilizado esta tecnología para reconectarse con su familia y sus compañeros de trabajo, continuando con los intercambios de correo electrónico y participando activamente en sus proyectos empresariales”, se indicó.

Para la empresa y para el mundo que el hombre use su mente es un paso importante para el campo de las interfaces informáticas cerebrales implantables.

Synchron, busca avanzar en el desarrollo del dispositivo el próximo año.

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci

— Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021