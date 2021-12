Hombre tiene prohibido salir de Israel, “podrá” viajar hasta diciembre de 9,999

Israel.- Un hombre de nacionalidad australiana tiene prohibido salir de Israel durante más de siete mil años por disposición de una ley local de divorcio.

Según el dictamen, el hombre “podrá” salir de Israel hasta el año 9,999, generando conmoción en la opinión pública.

“Noam Huppert de Australia tiene oficialmente prohibido abandonar el país hasta el 31 de diciembre del 9,999 o hasta donar 2 millones de dólares en concepto de manutención“, cita el informe del caso.

El hombre de 44 años de edad se mudó a Israel en el 2012 para estar cerca de sus dos hijos menores de edad.

Meses después es esposa interpuso el divorcio y se le aplicó una ley local estricta que lo mantiene en el país sin poder salir de Israel.

Huppert, no puede abandonar la nación ni por concepto de trabajo, ni vacaciones hasta que pague los dos millones de dólares por la manutención de sus hijos.

“Quedó sujeto a una orden de suspensión de salida en su contra debido a su deuda futura en relación a ambos menores hasta que cumplan 18 años”, detalla una periodista británica.

El australiano dijo que desde el 2013 vive encerrado porque no puede salir de Israel por la estricta ley de divorcio.

Aunque no es el único con esta restricción, la mayoría de los extranjeros no denuncian el dictamen por temor y vergüenza.

La comunicadora británica investigó el hecho luego que su esposo quedó atrapado en Israel por dicha legislación.

En la investigación, la cual dejó plasmada en un libro, señala que los hombres desconocen la legislación que se ejerce en la nación.

“Una vez que un padre tiene la orden, puede ser encarcelado hasta por 21 días, tenga la capacidad de pagar o no, sin ninguna investigación de sus finanzas. Se espera que los hombres abonen el 100 % o incluso más de sus ingresos para pagar por sus hijos“, apunta en su investigación.

