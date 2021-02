Hombre secuestra y lanza de un cuarto piso a su exnovia

Colombia.- Un hombre cegado por el desprecio de su expareja decidió secuestrarla por ocho días y luego lanzarla por un cuarto piso de su apartamento cuando ella intentaba escapar.

La víctima de violencia doméstica fue identifica como María Alejandra Rojas de 24 años de edad, quien afortunadamente logró sobrevivir.

Según en relato de la joven, el hombre la violó y la maltrató por ocho días luego que ella le confesara que quería terminar la relación porque ya no quería sufrir más.

Tras horas interminables de martirio, la mujer ideó una forma de escapar, pero en su enojo el hombre la lanzó del cuarto piso sin ninguna compasión, provocándole daños irreparables física y emocionalmente.

Los meses han pasado y Rojas ha decidido contar su historia para que otras mujeres no pasen por su situación, tomando consejo de su horrible experiencia.

‘Estaba cansada de los maltratos sufridos durante un año y medio de noviazgo’, dijo María Alejandra que se va recuperando de las lesiones que le dejó la caída desde el cuarto piso, la violación y otros maltratos psicológicos.

Indicó que decidió ir al apartamento de su novio para decirle que no querían continuar la relación, y desde ahí comenzó su martirio. “Me secuestró por 8 días, me retuvo en su apartamento… Me golpeó desde el primer momento. Incluso el portero puede dar anuncio de que yo traté de salir corriendo y él, junto con un amigo, me obligaron a subir nuevamente”, explicó.

La caída desde el cuarto piso la mantuvo luchando por su vida por cuatro semanas. Entre las secuelas del abuso y que las tendrá de por vida es la desfiguración de su rostro al caer en el pavimento.

“Sufrí fracturas de nariz, destrucción de dientes”, dijo la mujer que luce totalmente diferente físicamente tras la agresión.

No es la primera denuncia que el hombre comete agresiones e intentos de homicidio en contra de su exparejas. En el 2014 cometió otros delitos en contra de otra mujer.