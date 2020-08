Hombre se suicida por falta de sexo y su esposa es acusada por complicidad

Un hombre de 32 años de edad decidió suicidarse en la comunidad de Ahmedabad, India, luego que su esposa se negara a sostener relaciones sexuales en 22 meses de vida matrimonial.

El insólito caso fue conocido por la policía de la localidad, que procedió a capturar a la mujer para que responda por el delito de complicidad.

Según la denuncia interpuesta por la madre de la víctima, la esposa y algunos familiares no le permitieron sostener relaciones sexuales durante todo el matrimonio, lo que deprimió y angustió al hombre.

Entre los hallazgos de la investigación se destaca que el hombre y la ahora acusada se casaron en octubre del 2018 y desde esa fecha no hubo ni un encuentro íntimo.

La acusada, identificada como Geeta Parmar, es divorciada en dos ocasiones y habría privado a su esposo del hecho conyugal por un compromiso familiar.

‘Una vez entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera dormían en camas diferentes’, reveló la madre de la víctima.

La doliente confirmó que no ambos no sostenían relaciones porque la mujer se había comprometido a no dormir con su hijo.

La esposa de la víctima horas después del suicidio fue remitida a las autoridades para que responda por la muerte de su compañero de hogar determinar su grado de responsabilidad.