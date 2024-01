Hombre se dejó crecer el pelo para luego donárselo a su novia

EEUU.- Cody y Hannah son los protagonistas de una bella historia de amor que ha cautivado las redes sociales. El gesto del novio al dejarse crecer el pelo para donárselo a su amada se robó la admiración de los cibernautas.

Según el relato, Cody no dudó en dejarse crecer su pelo cuando se enteró de que su novia sufría de alopecia, o calvicie extrema, lo que la hacía sentirse insegura de su físico.

Hanna asegura que desde los 7 años padecía la enfermedad; pero fue hasta las 22, donde la pérdida de pelo se aceleró; obligándola a raparse y comenzar a utilizar pelucas.

La hermosa joven conoció a su novio cuando su enfermedad estaba avanzada, lo que no fue impedimento para que él la amara, y sin imaginar que en unos años él se dejaría crecer el pelo para donárselo.

“No sé exactamente qué le hizo querer dejarse crecer el pelo por mí”, dijo la joven al recordar el día que su novio le comunicó que empezaría a dejarse crecer el cabello para luego donarlo.

La joven contó que empezaron a cuidar el cabello para que estuviera lo más fuerte posible. “Todas las noches dormía con el pelo recogido en trenzas o con un gorro de seda para ayudar a evitar que se rompiera. Creció 29 pulgadas”.

Para lograr el largo perfecto pasaron tres años y medio de intenso cuidado para luego iniciar el proceso de fabricación de la peluca que hoy luce con orgullo.

“Con el cabello ya cortado, empaquetamos el pelo en secciones y lo enviamos donde un experto para confeccionar la peluca, la cual tuvo un costo de 899 dólares”, detalló Hanna al hablar del proceso posterior a dejarse crecer el pelo.

La peluca llegó a las manos de Hanna como regalo de Año Nuevo, justo el pasado 6 de enero, cuando la presumió en las redes y su historia se hizo viral.

El pasado 6 de enero, Hannah finalmente recibió la peluca confeccionada con el cabello de su novio. “Cuando me miré por primera vez en el espejo me sentí amada, mucho amor por él. Me hace sentir muy reconfortada y segura de saber que tengo a alguien en mi vida que está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional e ir más allá”, finalizó Hannah.