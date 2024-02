Hombre recibirá $14 millones tras pasar 37 años en prisión por crímenes que no cometió

Un hombre en Estados Unidos recibirá una gran suma de dinero, 14 millones de dólares, como compensación por pasar 37 años en la cárcel injustamente por un crimen que no cometió.

La ciudad de Tampa, en Florida, acordó pagar esta cantidad después de un largo proceso legal que finalmente demostró su inocencia.

Robert DuBoise, quien tenía 18 años en 1983 cuando ocurrió el crimen, fue condenado por el asesinato de Barbara Grams. En ese momento, no se usaban pruebas de ADN y la condena se basó en el testimonio de un dentista forense que dijo que los dientes de DuBoise coincidían con una marca de mordida en la mejilla de la víctima. Aunque inicialmente fue sentenciado a muerte, su pena luego se cambió a cadena perpetua.

La situación cambió en 2018, cuando con la ayuda de la organización Innocence Project, la Fiscalía revisó su caso. En 2020, las pruebas de ADN confirmaron la inocencia de DuBoise, coincidiendo con dos delincuentes que ya estaban cumpliendo cadena perpetua por otro asesinato.

El Concejo Municipal de Tampa aprobó por unanimidad el acuerdo de compensación este jueves. “Fue un gran error”, dijo el concejal Luis Viera.

Según los documentos, DuBoise recibirá 9 millones de dólares este año, luego 3 millones el próximo año y otros 2 millones en 2026.

“Para mí, esto significa que finalmente ha terminado. Estoy contento de no tener que dedicar más años de mi vida a esto”, expresó DuBoise. “El dinero, las propiedades, los automóviles, nada de eso podrá recuperar lo que perdí. No me siento amargado por nada. No quiero perder el tiempo con resentimientos y fiestas de compasión”, concluyó.