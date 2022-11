Hombre pide ayuda para mantener a sus 12 esposas y 102 hijos

Uganda.- Musa Hasahya, el hombre más polígamo del mundo por tener 12 esposas y 102 hijos está desesperado y pide ayuda para mantenerlos.

El hombre ha confesado que tener tantas mujeres es un problema y ahora necesita el apoyo de otras personas para mantenerlos.

Musa, asegura que tiene los recursos limitados por la disminución en la producción de alimentos en su país, donde se sostiene con una pequeña hacienda.

Todos viven el un reciento, pero no solo debe garantizar el alimento de sus 12 esposo, están sus 102 hijos y 567 nietos que viven en ese lugar.

El hombre asegura que hace algunos años tenía una habitación para cada una de sus esposas, pero ahora su situación a cambiado.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar”, dijo el hombre.

Musa, asegura que no es seguro casarse con más de cuatro esposas y aconseja por medio de la petición de ayuda que no lo hagan, que no cometan el mismo error que él cometió.

La historia traspasó las fronteras y en otros continentes los comentarios son en contra, señalando el porqué tener 12 esposas que ahora no puede mantener.