Hombre no soporta las burlas tras tatuarse su cara y cabeza de negro

Un hombre ha generado polémica al denunciar que no soporta las burlas de la gente luego de tatuarse su cara y cabeza de negro.

Todo comenzó cuando Roma Rodríguez tomó la decisión plasmar una obra arte con su rostro, haciéndose un doloroso tatuaje que lo hace ver negro.

Cuando empezó a sentirse satisfecho por su tatuaje y presumirlo al mundo, empezó a experimentar discriminación y racismo en su propio país, España.

Los mensajes por tatuarse su cara y cabeza de negro van desde las agresiones discriminatorias a racistas, lo que lo mantiene bajo depresión.

Según el afectado, el tatuaje conocido como ‘Blackout’, consiste en llenar de tinta negra esas partes de su cuerpo como parte de una tradición en Nueva Zelanda.

Roma reveló que la decisión de tatuarse no fue aleatorio, ya que siempre ha sido amante de la tinta y que en un viaje le nació el deseo de tatuarse la cara y cabeza.

Además de las ofensas y las risas de las personas, ahora no le funciona el reconocimiento facial de su Apple, algo que atribuye a una falla de fábrica de la compañía, que no le da respuesta.

“No me funciona, me pide que me quite lo que tengo en la cara. Fui al Apple de Barcelona, digo ‘oye, ¿Qué me habéis vendido, tío? No me va el Face ID’. No me lo reconoce”, dijo sobre su experiencia.

Enfatizó en que ha sufrido mucho racismo por ir de negro. “Y risas, sobre todo cuando no tenía los ojos tatuados y por lo mal que me quedaba todo… Me han llamado Baltasar, minero y de todo”.