Hombre ha recibido pizzas que nunca ha ordenado durante 10 años

Durante 10 años, un hombre de belga que hoy tiene 65 años ha sido atormentado al recibir constantemente entregas de pizza que el nunca ha ordenado.

“No puedo dormir más. Empiezo a temblar cada vez que escucho una motoneta en la calle”, dijo Jean Van Landeghem al medio local Het Laatse Nieuws. “Temo que alguien venga a dejar pizza calientes otra vez”.

El hombre es un residente de Turnhout, y en un principio pensó que alguien que ciertamente amaba mucho la pizza estaba ordenando accidentalmente a una dirección incorrecta.

Sin embargo, con el pasar del tiempo las pizzas han llegado cada vez más y más y Van Landerghem ha llegado al punto de odiar esa comida, y aún no tiene idea quien le ha estado enviando pizzas por durante 10 años. El hombre confiesa que le tiene “un terror a la pizza”.

Otra comida rápida que también llega a menudo son los kebabs que el nunca ha ordenado. En enero de 2019 la entrega de pizzas llegó a su punto más alto cuando 10 conductores de reparto fueron llamado a su casa, y uno de ellos llevaba 14 pizzas.

Al menos no está solo en ser maldecido por una avalancha constante de comida italiana no solicitada. Uno de los amigos de Van Landeghem en la cercana ciudad de Herenthout también ha sido embrujado con entregas de pizza durante la última década. Él también recibe este alimento frecuentemente a pesar de no ordenarlos.