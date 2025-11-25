Hombre fue descubierto después de tres años que cobraba la pensión de su madre muerta

Un sorprendente caso ha conmocionado a la opinión pública en Italia: un hombre decidió disfrazarse de su madre muerta para cobrar su pensión.

El intento de fraude, que ocurrió en la provincia de Mantua, el pasado 11 de noviembre, quedó registrado por las cámaras de seguridad del Registro Civil.

Las imágenes muestran al hombre, con vestimentas, peluca y maquillaje para asemejarse físicamente a su madre fallecida desde hace tres años, y cuyo cadáver estaba momificado.

Según autoridades, intentaba engañar a los funcionarios del Registro Civil para sacar un nuevo carné de identidad para continuar cobrando la pensión de su madre, a quien no había reportado como fallecida.

¿Cómo intentó burlar la ley y qué consecuencias enfrenta?

De acuerdo con el reporte policial, el acusado preparó cuidadosamente su disfraz, pero el personal notó incoherencias y alertó a la policía.

El hombre fue detenido y ahora enfrenta cargos penales cobrar la pensión por tres años, ocultamiento de cadáver y otros delitos.

Casos similares han sucedido en países latinoamericanos, donde la falsificación de identidad para cobrar prestaciones sociales genera pérdidas millonarias para el Estado.