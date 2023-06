Hombre fallece al intentar consumir los 21 cócteles del menú durante vacaciones en Jamaica

Un individuo británico que se encontraba de vacaciones junto a su familia en Jamaica falleció tras intentar completar un desafío consistente en consumir los 21 cócteles que figuraban en el menú de un bar.

Timothy Southern había logrado beber 12 de los distintos cócteles del menú antes de regresar a su habitación de hotel en el Royal Decameron Club Caribbean, ubicado en Saint Ann, donde posteriormente perdió la vida.

Según un patólogo en Kingston, la causa de la muerte del hombre de 53 años proveniente de Staffordshire fue atribuida a “gastroenteritis aguda como resultado del consumo de alcohol“.

El informe del medio indicó que Emma Serrano, la forense del área de Staffordshire, concluyó que su fallecimiento estuvo relacionado con el consumo de alcohol.

Una investigación preliminar sobre el fallecimiento de Southern reveló que había estado consumiendo brandy y cerveza durante la mañana. En algún momento del día, Southern se encontró con dos mujeres canadienses que estaban celebrando un cumpleaños.

Las mujeres le informaron que estaban intentando completar el desafío de los 21 cócteles antes de la medianoche como parte de sus celebraciones.

No se pudo determinar de inmediato a qué velocidad consumió Southern los 12 cócteles.

Los miembros de su familia, quienes lo acompañaban en el viaje, afirmaron haber intentado ayudarlo sin éxito.

“Según uno de sus familiares, ‘Estaba boca abajo ahogándose. Lo puse en posición de recuperación y grité por una ambulancia. Hacía ruidos de gorgoteo. Tan pronto como lo puse en posición de recuperación, vomitó. Llamé su nombre en repetidas ocasiones, pero no obtuve respuesta'”.

Desde entonces, la familia ha expresado su indignación y descontento con los equipos de emergencia que intentaron salvarlo en el hotel, argumentando que no estaban adecuadamente preparados para brindarle una atención efectiva.

“El pariente declaró: ‘Cuando llegó la enfermera, le dije que habían llamado a una ambulancia y ella negó que fuera así. Pensé que se haría cargo de la situación, pero eso no sucedió. Me di cuenta de que estaba empezando a perder temperatura. Verifiqué su pulso y no pude encontrarlo'”.

“La enfermera afirmó que tenía pulso, pero yo noté que lo estaba perdiendo. Observé detenidamente su rostro y creí que había fallecido”.

El familiar sostuvo que la enfermera no tenía la capacitación adecuada para realizar maniobras de reanimación.

“Le dije: ‘No te quedes ahí sentada mirándolo, comienza la RCP’. Ella solo realizó compresiones en el pecho. Quizás si hubiera sabido lo que estaba haciendo, tal vez él todavía estaría aquí”.