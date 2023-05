Hombre es devorado vivo por chinches mientras guardaba prisión

Un informe forense imparcial concluyó que un individuo de Georgia, cuya familia afirmó que murió tras ser “devorado por insectos y chinches”, Thompson falleció debido a una “grave falta de cuidado”

En el informe de defunción de Lashawn Thompson, de 35 años, se registra la causa de su fallecimiento como “complicaciones derivadas de una negligencia grave”, con la “esquizofrenia descompensada no tratada” como un factor que contribuyó a dicha causa.

Según el informe, durante sus tres meses en la cárcel del condado de Fulton, Thompson experimentó una pérdida de peso de 32 libras, y al momento de su fallecimiento presentaba deshidratación severa y desnutrición. El informe también indica que no hay evidencia de que Thompson recibiera los medicamentos necesarios para tratar su esquizofrenia durante el mes previo a su muerte, ni ningún tipo de cuidado.

El informe menciona que durante un período de 43 días, se encontró muy poca documentación que demostrara que se le brindó atención a Thompson. Además, se revela que no se le administraron medicamentos desde el 11 de agosto de 2022 hasta el 13 de septiembre de 2022, según los registros de administración de medicamentos.

Además, como destacó su familia, se encontraron insectos infestando el cuerpo de Thompson.

Según el informe del Dr. Roger A. Mitchell Jr., quien fue contratado por la organización sin fines de lucro de Colin Kaepernick para realizar una autopsia independiente, se encontró que Lashawn Thompson sufrió una grave infestación de insectos corporales que duró claramente más de 28 días. El informe también señala que durante el tiempo que llevó acumular esta infestación severa y significativa, Thompson no recibió ningún baño por parte de sus cuidadores.

La autopsia inicial realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton no pudo determinar la causa de la muerte de Thompson. Sin embargo, el informe de la autopsia independiente concluyó que la forma de muerte fue un homicidio. Según el Dr. Mitchell, Thompson fue abandonado hasta su fallecimiento.

Thompson fue ingresado en la cárcel del condado de Fulton el 12 de junio del año anterior por un cargo de delito menor. El Dr. Mitchell, además de realizar la autopsia, también es profesor en la Universidad de Howard.

Debido a su incapacidad para pagar la fianza, Lashawn Thompson permaneció detenido durante tres meses después de su arresto. El 13 de septiembre, fue descubierto inconsciente y colapsado en su celda, sobre un inodoro y cubierto de insectos, según el informe del incidente presentado por el personal de la cárcel del condado de Fulton.

En una conferencia de prensa, el abogado de derechos civiles Ben Crump calificó este caso como el más deplorable en términos de muerte y custodia. El alguacil del condado de Fulton, Pat Labat, emitió una declaración en respuesta a la publicación del informe de la autopsia independiente.

“Actualmente no he tenido la oportunidad de revisar detenidamente el informe de la autopsia independiente. Sin embargo, incluso antes de que se emitiera este informe, quedaba dolorosamente claro que hubo una serie de fallos que condujeron a la trágica muerte del Sr. Thompson”, afirmaba en su declaración. “Ya he tomado medidas para responsabilizar al personal ejecutivo encargado de las operaciones de la cárcel, solicitando y obteniendo las renuncias del Jefe de Carceleros, el Asistente del Jefe de Carceleros de Vivienda y el Asistente del Jefe de Carceleros de la División de Investigación Criminal”.

Añadió: “Las consecuencias para cualquier persona que haya sido negligente en el cuidado del Sr. Thompson podrían surgir una vez que la investigación completa sea entregada al GBI para su revisión”.