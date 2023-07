Hombre encuentra en el patio de su casa una tumba vikinga

Un ciudadano noruego encontró en el patio de su casa una tumba vikinga que data de finales del siglo IX y principios de siglos X.

El hallazgo se registró en la ciudad de Setesdal cuando hacía unas modificaciones en su vivienda y realizó excavaciones.

Según el portal Science Norway, la tumba vikinga consta de varios objetos y armas.

“Planeaba ampliar su vivienda construida en 1740, por lo que la semana pasada empezó a cavar un pozo de cimentación”, reveló el hombre sobre el descubrimiento.

Indicó que mientras trabajaba cuando tocó una piedra oblonga y supo que se trataba de una lápida. El ciudadano confiesa que no iba cavar mucho, solo un poco en la pendiente que se encuentra detrás de la casa.

Una vez que confirmó que se trataba de objetos antiguos, decidió comunicarse con las autoridades. Un equipo de arqueólogos llegó a la vivienda y confirmó que se trataba de una tumba vikinga.

Los expertos creen detallaron que la hoja de espada rota es parte de un ritual.

“Además de la espada rota se encontraron cuentas de vidrio doradas, hebilla de cinturón bañada en oro, un broche para capas y lanza de caballería”, agregaron los arqueólogos.

Al parecer, la tumba vikinga era de un individuo de clase social alta. Debido a que los guerreros no usaban espadas, sino hachas y lanzas.

That thing sticking up from the earth, which looked a bit like the blade of a sword, turned out to be exactly that. From the Viking Age. https://t.co/FWsL5Asn8M @Kulturhistorisk #Archaeology #Vikings #VikingAge

— ScienceNorway.no (@Sciencenorwayno) July 1, 2023