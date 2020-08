Hombre disfrazado de la muerte busca generar conciencia ante incremento de casos de Covid-19

Un joven de Quintana Roo, México, ideó una forma creativa de generar conciencia en la población ante el incremento de casos de Covid-19 en la nación. El joven sale a la playa disfrazado de la muerte.

La acción se ha viralizado en las redes sociales, porque desde tempranas horas el hombre recorre la playa de Puerto Morelos, Quintana Roo.

El ciudadano quiere hacer conciencia entre los turistas que a pesar que la playa está cerrada llegan a visitarla. El objetivo es que las personas guarden la distancia social y usen la mascarilla.

En las imágenes difundidas se ve al joven acercarse a los turistas y recordarles los mecanismos de bioseguridad, con las cuales busca genera conciencia y evitar que el virus se continúe propagando.

La playa que visita el ciudadano se encuentra cerrada, pero siempre hay personas que llegan a la zona para disfrutar el paisaje y de la playa.

México, registra 48,012 con 444 mil contagios; siendo una de las más afectadas en Latinoamérica.

En el mundo se han registrado 694 mil muertes con 18 millones de contagios, con proyecciones a incrementos.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) ha advertido que el virus se acelera rápidamente por la falta de respuesta de algunos gobiernos.

Asimismo, ha detallado que es probable que no se encuentre una cura para el contagio.

