Hombre demanda a un restaurante por exponer su infidelidad en un video de TikTok 

La privacidad digital es tema de debate constante, y el reciente caso donde un hombre demanda a un restaurante tras ser expuesto en TikTok por presunta infidelidad, ha encendido nuevas alarmas acerca de los límites entre lo público y lo privado.

El incidente ocurrió en Italia y, según reportes, el cliente fue captado en un video publicitario del local, lo que finalmente llevó a que su supuesto engaño fuera descubierto por su pareja.

El cliente, al percatarse que las imágenes se viralizaban en TikTok y otras plataformas, procedió a iniciar acciones legales contra el restaurante, acusando a los encargados de exponerlo indebidamente.

El caso ha generado debate en redes sociales y medios locales sobre los alcances del derecho a la privacidad, la responsabilidad de los negocios al transmitir eventos y la ética de los contenidos virales en la era digital.

“En determinados casos, la publicación de un video puede tener consecuencias muy graves en la vida privada y familiar de una persona”, advirtió Tanasi.



Redes sociales y privacidad en la era digital

La práctica de transmitir en vivo desde comercios para promocionarse es cada vez más común, pero ¿hasta dónde llega el deber de protección hacia los clientes?

Especialistas en leyes digitales advierten que la captación y difusión de imágenes debe proteger los derechos de quienes aparecen, especialmente si existen posibles daños personales.

Este debate ha cobrado fuerza en América Latina, donde casos similares han surgido en distintas ciudades y se discute la legislación aplicable.