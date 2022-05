Hombre ató, golpeó y tatuó su nombre en el rostro de su exnovia para marcarla como su propiedad

Brasil.- El caso de violencia en contra de Tayane Caldas, una joven de 18 años a quien su exnovio la ató, golpeó y tatuó en el rostro ha generado conmoción a nivel internacional.

Caldas, denunció que su expareja la privó de su libertad para arruinarle la vida para siempre y dejarle marcada la cara con el nombre de Alves Coello.

Según la afectada, el motivo de la agresión fue para que las personas supieran que era de su propiedad.

Una vez que se viralizó la historia en las redes sociales y la fotografía con el nombre tatuado en el rostro, medios de comunicación comenzaron a hacer eco de la historia.

“Estaba en camino a la escuela, cuando el hombre, identificado como Alves Coelho la abordó y la obligó a subirse a su vehículo”, cita el informe policial.

Asimismo, se reveló que el hombre ya tenía una orden de restricción que no respetó y violentó para marcarle la cara con su nombre.

La joven que mostró el tatuaje en el rostro para pedir justicia, indicó que el hombre le arruinó la vida a pesar de suplicarle que no lo hiciera.

“Me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué, le pedí que no hiciera porque destrozaría mi vida y me dijo que lo haría de todos modos”, dijo la joven de 18 años de edad.

Según la víctima, el hombre le gritaba y la golpeaba para que no se moviera y así poder tatuarle su nombre en el rostro.

“Me mató por dentro, acabó conmigo marcándome y diciendo que soy de su propiedad”, agregó la joven al mostrar el tatuaje.

Por su parte, el joven aseguró que la joven estaba de acuerdo con el tatuaje y negó haberlo hecho con violencia como dijo su expareja.