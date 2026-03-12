Hombre armado embiste sinagoga en Michigan; abatido por seguridad

La policía de Michigan respondió este jueves a un incident en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield, a unos 60 km de Detroit. En ese incidente, un hombre embistió el edificio con un preventivo. La sinagoga atiende a unos 12.000 miembros y cuenta con guardería y centro preescolar. Como resultado, fue evacuada rápidamente. No hubo víctimas entre niños o personal, según informó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Agentes de seguridad de la sinagoga abrieron fuego contra el sospechoso y lo abatieron. Testimonios e imágenes de medios locales muestran que el vehículo quedó dentro del edificio en llamas y que llevaba algún tipo de artefacto explosivo.

Según el sheriff Bouchard, videos del incidente muestran que el conductor avanzó por un pasillo del edificio con intención clara. Después, el vehículo ardió tras una explosión. Aún no está confirmado si la muerte del atacante se produjo por la explosión. Tampoco se ha confirmado si fue por los disparos de seguridad.

Las autoridades han señalado que es prematuro determinar los motivos del ataque o clasificarlo como un acto terrorista. Sin embargo, el incidente ocurre en un contexto de alerta elevada por posibles ataques violentos. Esto se debe a la oportunidad de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ante la experiencing situación, la Federación Judía de Detroit recomendó a todas las organizaciones judías del área activar protocolos de cierre de seguridad. En ese sentido indicaron: “Que no entre ni salga nadie de su edificio”.

