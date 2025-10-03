HITN rinde homenaje a la Dra. Jane Goodall con una transmisión especial de Chimpancés rescatados del Congo con Jane Goodall

Producido en estrecha colaboración con el Instituto Jane Goodall, este original de CuriosityStream se encuentra entre las series documentales más recientes que muestran el trabajo del Dr. Goodall.

BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Hispanic Information and Telecommunication Network, Inc. (HITN), la principal organización de medios de comunicación en español que sirve a los hispanos de EE. UU., honrará la extraordinaria vida y el legado de la Dra. Jane Goodall con una transmisión especial de maratón de Chimpancés rescatados del Congo con Jane Goodall este domingo 5 de octubre, a partir de [hora de inicio] ET / [hora de inicio] PT. El tributo contará con los 11 episodios de las dos temporadas de la aclamada serie, que se transmitirán consecutivamente.

Esta programación especial se produce a raíz de la triste noticia de que la Dra. Jane Goodall, fundadora del Instituto Jane Goodall y Mensajera de la Paz de la ONU, falleció pacíficamente a la edad de 91 años. Entre las últimas series documentales importantes que incluyen su participación directa, Rescued Chimpanzees of the Congo with Jane Goodall fue producida en asociación con el Instituto Jane Goodall como CuriosityStream Original. La serie se erige como un testimonio duradero de su visión y trabajo incansable para proteger a los chimpancés, conservar el mundo natural e inspirar la acción global.

Durante más de seis décadas, el Dr. Goodall transformó la comprensión del mundo sobre los animales, el medio ambiente y la humanidad misma. Según el Instituto Jane Goodall, "La vida y el trabajo de la Dra. Goodall no solo dejaron una marca indeleble en nuestra comprensión de los chimpancés y otras especies, sino también de la humanidad y los entornos que todos compartimos. Inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas de todo el mundo".

Filmada en el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga en la República del Congo, la instalación más grande de su tipo en África, la serie pone al público cara a cara con las increíbles historias de chimpancés huérfanos y rescatados y los cuidadores dedicados que les brindan una segunda oportunidad en la vida. Durante tres décadas, el santuario se ha convertido en un símbolo de esperanza, trabajando para poner fin a los impulsores del comercio ilegal de vida silvestre y al mismo tiempo proporcionar un refugio seguro para cientos de grandes simios.

"El trabajo incansable de la Dra. Jane Goodall no solo redefinió la forma en que vemos a los chimpancés, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos como parte del mundo natural", dijo Erika Vogt-Lowell, vicepresidenta de contenido de HITN. "Nos sentimos honrados de presentar este maratón como una forma para que nuestra audiencia reflexione sobre sus contribuciones y celebre su legado perdurable".

Los descubrimientos innovadores del Dr. Goodall, desde el uso de herramientas de chimpancé hasta comportamientos sociales complejos, cambiaron el curso de la ciencia. Su compromiso con la conservación y su creencia en el poder de los jóvenes para impulsar el cambio siguen vivos a través del programa global Roots & Shoots del Instituto Jane Goodall y a través de los millones que inspiró en todo el mundo.

