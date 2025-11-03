HITN honra a jóvenes cineastas en concurso nacional de escuelas secundarias

Celebrando la creatividad y la herencia puertorriqueña a través de Cortitos

Enlace a imágenes









BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--HITN continúa inspirando a los estudiantes de secundaria a celebrar el Mes de la Herencia Puertorriqueña a través de Cortitos, su competencia nacional de cortometrajes. En su tercera edición, la iniciativa motiva a jóvenes de todo el país a que expresen su creatividad, habilidades narrativas y orgullo cultural mediante la producción de cortos de un minuto inspirados en los íconos homenajeados en el festejo de la Herencia Puertorriqueña de HITN.

Los ganadores de este año incluyen dos entradas destacadas de Esperanza Academy Charter School en Filadelfia. Uno fue escrito, dirigido y editado por el estudiante de 8º grado Alarberto Ortiz, y el otro coescrito, codirigido y coeditado por Awildaliz Martínez Dejesus y My'Lan Baez, de 14 años. Los ganadores compartieron un premio en efectivo.

Reflexionando sobre su pieza, Alarberto señaló: "Hice mi video sobre Roberto Clemente porque realmente lo admiro como un jugador de béisbol exitoso. También hizo mucho por la comunidad hispana, algo que espero poder hacer cuando sea grande".

"Elegimos hacer esta película sobre Sonia Manzano porque aún tuvo éxito incluso si las cosas fueron difíciles al crecer. Nos gustó el libro que escribió, se llamaba 'Becoming Maria: Love and Chaos in the South Bronx'", dijeron Awildaliz y My'Lan sobre la inspiración de su película.

En HITN, el cofundador de la competencia, Luis Alejandro Molina, elogió la creatividad y dedicación de los estudiantes, al declarar: "Su trabajo es realmente inspirador y esperamos que continúen compartiendo sus talentos con el mundo".

Cortitos es más que un concurso: es una experiencia educativa que conecta generaciones y fomenta la creatividad, la conciencia cultural y la alfabetización mediática. A través de actividades prácticas, los estudiantes exploran la identidad, la historia, la expresión personal y cultural, así como la cinematrografía, todo mientras honran los legados de puertorriqueños influyentes.

Acerca de HITN-TV

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia. Llega a más de 35 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, DIRECTV NOW, AT&T U-verse, AT&T TV, AT&T TV Now, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism, Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación “HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable.

Para más información:



Página web corporativa: www.HITN.org

Página web de TV: www.hitn.tv

X: @HITNtv

Facebook: @HITNtv

Instagram: @HITNtv

YouTube: @HITNTelevision

Linkedin: @HITN

Contacts

Fernando Cárdenas

fcardenas@hitn.org

(347) 243-6164