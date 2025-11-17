HITN celebra la herencia puertorriqueña en El Centro

Enlace a Imágenes









BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--HITN, la cadena líder de medios públicos en español en EE. UU., presentó la nueva temporada de su aclamada serie Puerto Rican Heritage en un evento efectuado en el Center for Puerto Rican Studies (Centro) de Hunter College.

El pasado viernes 14 de noviembre, líderes comunitarios, funcionarios electos y miembros de las comunidades puertorriqueña e hispanos en general se reunieron para rendir homenaje a cinco extraordinarias figuras cuyo liderazgo, creatividad y vocación de servicio han transformado vidas e inspirado a generaciones: Sonia Manzano, Félix V. Matos Rodríguez, Marta Moreno Vega, Hipólito ‘Paul’ Roldán y, de manera póstuma, Roberto Clemente.

“Los puertorriqueños continúan desempeñando un papel vital en la conformación de esta nación, contribuyendo en todos los ámbitos posibles”, afirmó Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN. “Este año celebramos a esos pioneros, visionarios que abrieron puertas y marcaron la diferencia en educación, negocios, artes, ciencia, deportes y la lucha por la justicia. Sus historias de pura cepa y de la diáspora llevan un mensaje a las futuras generaciones sobre nuestra fortaleza y resiliencia puertorriqueña.”

Los homenajeados representan a la excelencia puertorriqueña en diversos campos:

Sonia Manzano – Icónica actriz y escritora, reconocida por su papel de ‘María’ en Sesame Street y creadora de Alma’s Way, cuya narrativa ha inspirado a la niñez y promovido la representación latina en los medios.

Félix V. Matos Rodríguez – Pionero en el ámbito académico, se convirtió en el primer puertorriqueño y persona de color en ocupar el cargo de canciller de CUNY, impulsando la equidad, el acceso y el éxito estudiantil.

Marta Moreno Vega – Fue la segunda directora de El Museo del Barrio y fundadora del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute; ha dedicado décadas a preservar y celebrar el patrimonio afro-latino en todo el mundo.

Hipólito ‘Paul’ Roldán – Veterano condecorado de Vietnam, MacArthur Fellow y visionario del desarrollo comunitario, transformó el panorama de la vivienda en Chicago con miles de hogares asequibles.

Roberto Clemente Walker – Primer latino en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol, con 3,000 imparables en su carrera. Fue un defensor incansable de los jugadores latinos y un héroe para la juventud; su legado humanitario continúa inspirando a nuevas generaciones.

El programa incluyó el estreno de cinco reportajes documentales que relatan las notables trayectorias de cada homenajeado. Y acto seguido, se les entregaron unas placas conmemorativas, incluida aquella dedicada al finado Roberto Clemente.

En esta su cuarta edición anual, la serie Puerto Rican Heritage -que es ganadora del premio Emmy- se ha consolidado como una pieza clave de la programación de noviembre en HITN, destacando el valioso legado de los puertorriqueños en la historia de Estados Unidos. A través de esta cobertura compuesta por tan atractivos reportajes, HITN garantiza que estas historias de valor, visión y tradición perduren por generaciones.

La serie completa y los cortometrajes están disponibles ahora en las plataformas digitales de HITN y en el sitio web de Puerto Rican Heritage.

