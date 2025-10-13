HITN ALZA ESTATUILLAS EN LA 68ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMMY® DE NUEVA YORK

Enlace a IMÁGENES









BROOKLYN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--HITN, la cadena líder de medios públicos en español, se enorgullece de haber ganado tres premios en la 68ª edición de los Emmy de Nueva York, demostrando su excelencia en la producción de programas de gran impacto. Este logro pone de relieve el compromiso de la cadena con la producción de programas de alta calidad que educan, informan e inspiran a la comunidad hispanohablante.

HITN recibió reconocimiento en las siguientes categorías en español en la 68ª edición de los Premios Emmy de Nueva York:

Noticias y contenido para adolescentes (13-19) en español: Voces: Menudo



Una de las bandas de chicos en español más icónicas de todos los tiempos, Menudo ha cautivado al público desde la década de 1980. A lo largo de los años, su plantilla ha contado con muchas caras y nombres famosos. Hoy, una nueva generación de miembros asume el desafío de adaptarse a una industria cambiante mientras honra un poderoso legado.

Noticias o contenido de política/gobierno en español: Herencia puertorriqueña: Luis Vicente Gutiérrez



Nacido en Chicago de padres puertorriqueños, Luis Vicente Gutiérrez comenzó su viaje político como activista y luego como miembro del Concejo Municipal de Chicago en representación del Distrito 26. En 1993, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sirviendo al 4º distrito congresional de Illinois durante más de 25 años como un defensor incansable de la comunidad latina.

Contenido breve sobre temas sociales en español: Voces: Fundación JoyDew



La Fundación JoyDew ofrece esperanza a las familias de personas en el espectro autista. Esta historia proporciona una mirada íntima a los esfuerzos de la fundación, mostrando la dedicación de los educadores y las comunidades para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para prosperar en el mundo actual.

Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN, compartió: "Recibir estos premios Emmy refleja la dedicación, la creatividad y el arduo trabajo de todo el equipo de HITN. Durante más de cuatro décadas, nuestra misión ha sido educar y entretener mientras destacamos las historias y perspectivas que más importan a las familias hispanas. Continuaremos produciendo contenido culturalmente resonante que informe, fomente la comprensión y fortalezca las conexiones dentro de las comunidades hispanas en todo el país".

La gala de los Premios Emmy de Nueva York honró a los mejores de la televisión, y las victorias de HITN refuerzan la posición de la cadena como líder de la transmisión televisiva en español.

HITN es la compañía líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para toda la familia.

