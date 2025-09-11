¡Histórico! Mayoría de la Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El juicio a Jair Bolsonaro por golpe de Estado ha dado un paso trascendental en Brasil, con el exmandatario enfrentando a la Corte Suprema por su presunto papel en los ataques a las instituciones del país ocurridos en enero de 2023.

Este hecho señala una coyuntura histórica en la política brasileña y plantea interrogantes sobre el futuro democrático de la nación sudamericana.

La Fiscalía acusa a Jair Bolsonaro, expresidente y figura polémica en la política brasileña, de alentar y planear la invasión de los edificios gubernamentales por parte de sus seguidores, quienes rechazaban los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

La Corte Suprema de Brasil ahora debe decidir si existen suficientes pruebas para llevarlo a juicio formal por conspiración y otros delitos relacionados con el intento de golpe de Estado.

Detalles del juicio y repercusiones políticas

El proceso, observado con atención tanto por la ciudadanía como por la comunidad internacional, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Brasil.

Analistas señalan que, de ser hallado culpable, Bolsonaro podría ser inhabilitado políticamente e incluso enfrentar penas de prisión, lo que impactaría directamente la futura configuración del poder.

Además, diversas organizaciones de derechos humanos han subrayado la importancia de un proceso justo y transparente para preservar la democracia en la región.

La noticia tiene un eco importante en América Latina, donde varios países han lidiado con crisis políticas recientes.