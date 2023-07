Histórico: IPhone de primera generación se vende en subasta por 158.000 dólares

El icónico iPhone de primera generación, lanzado en 2007, ha alcanzado un estatus de pieza de colección después de 16 años de su debut en el mercado. En una reciente subasta, un entusiasta coleccionista desembolsó 158.000 dólares por este raro dispositivo, consolidándolo como el iPhone más caro jamás vendido.

LCG Auctions, la casa de subastas encargada de llevar a cabo esta transacción, partiendo de un precio base de 10.000 dólares. El modelo vendido era un iPhone de primera generación con 4 GB de almacenamiento, el mismo que fue presentado por el legendario Steve Jobs en 2007.

El motivo detrás del elevado precio radica en la rareza y el estado de conservación del dispositivo. Este modelo se ha vuelto extremadamente difícil de encontrar, especialmente si se mantiene en su empaque original.

Debido a que las ventas iniciales no cumplieron con las expectativas, el iPhone de primera generación fue descontinuado solo dos meses después de su lanzamiento, lo que detuvo su producción y lo convirtió en una verdadera joya para los coleccionistas.

La casa de subastas describió el artículo como una oferta excepcionalmente rara, con un sello de fábrica intacto y en perfectas condiciones. Además, resaltaron que las etiquetas en el reverso de la caja estaban correctamente selladas, demostrando su estado de conservación impecable.

El celular se encontraba completamente nuevo y nunca había sido activado, por lo que, teniendo como base estas características únicas, la casa de subastas estimó que su precio estaría entre los 50.000 y 100.000 dólares.

En el transcurso de la subasta, que tuvo lugar del 30 de junio al 16 de julio de 2023, un total de 28 pujas de diferentes coleccionistas se presentaron con la intención de asegurarse esta pieza única.

Durante el último día de la subasta, el valor del iPhone de Apple experimentó un vertiginoso aumento, pasando de los 45.954 dólares a su asombroso precio final de 158.644 dólares en menos de una hora, gracias a los entusiastas esfuerzos de los interesados que deseaban obtener esté codiciado tesoro.

Aunque la cifra real de la compra fue de 158.644 dólares, el costo total de la operación se cerró en 190.372 dólares, incluyendo las comisiones asociadas.

Hasta el momento, el comprador del dispositivo no ha sido revelado. Aunque este iPhone ya no puede considerarse funcional debido a que no puede actualizarse a sistemas operativos modernos y su batería puede haber sufrido el desgaste del tiempo, representa una verdadera joya para los coleccionistas ávidos de poseer una pieza única de la historia tecnológica.