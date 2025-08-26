Histórica subasta de una tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant 

El mundo de los coleccionables deportivos fue testigo de un nuevo hito cuando una tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompió el récord mundial en una subasta pública, según información de agencias internacionales.

Esta pieza, considerada una de las más raras y codiciadas por los fanáticos de la NBA, alcanzó una cifra histórica superando precedentes y sorprendiendo a expertos y coleccionistas.

La tarjeta, que reúne a dos leyendas absolutas del baloncesto, generó una intensa competencia entre pujadores de diversas partes del mundo. Su estado impecable y la limitada cantidad de copias existentes contribuyeron a elevar notablemente su valor durante la subasta.

La tendencia evidencia el auge de las cartas coleccionables como bienes de inversión y pasión, una corriente que crece especialmente en mercados estadounidenses y asiáticos.

El furor por los coleccionables deportivos en alza

En los últimos años, el interés por las tarjetas deportivas ha resurgido entre aficionados y grandes inversores. Más allá de la nostalgia, estas piezas son vistas como activos valiosos, capaces de marcar nuevos récords de venta.

El caso de la tarjeta de Jordan y Bryant no solo reafirma esta tendencia sino que coloca a los coleccionables deportivos como protagonistas del mercado internacional.

Según analistas citados por ESPN, inversionistas jóvenes y celebridades han elevado la demanda, haciendo que las subastas sean cada vez más disputadas.

El récord obtenido por la tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant representa la consolidación de las cartas deportivas como un fenómeno cultural y financiero.