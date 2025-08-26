Deportes

Histórica subasta de una tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant 

¡Récord mundial! La subasta alcanzó 12,9 millones de dólares, cifra que sitúa la tarjeta en una pieza al nivel de obras artísticas de renombre. 

Tarjeta Imagen de archivo, cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 26-08-2025.1:28 pm.

El mundo de los coleccionables deportivos fue testigo de un nuevo hito cuando una tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompió el récord mundial en una subasta pública, según información de agencias internacionales.

Esta pieza, considerada una de las más raras y codiciadas por los fanáticos de la NBA, alcanzó una cifra histórica superando precedentes y sorprendiendo a expertos y coleccionistas.

La tarjeta, que reúne a dos leyendas absolutas del baloncesto, generó una intensa competencia entre pujadores de diversas partes del mundo. Su estado impecable y la limitada cantidad de copias existentes contribuyeron a elevar notablemente su valor durante la subasta.

La tendencia evidencia el auge de las cartas coleccionables como bienes de inversión y pasión, una corriente que crece especialmente en mercados estadounidenses y asiáticos.

 El furor por los coleccionables deportivos en alza

En los últimos años, el interés por las tarjetas deportivas ha resurgido entre aficionados y grandes inversores. Más allá de la nostalgia, estas piezas son vistas como activos valiosos, capaces de marcar nuevos récords de venta.

El caso de la tarjeta de Jordan y Bryant no solo reafirma esta tendencia sino que coloca a los coleccionables deportivos como protagonistas del mercado internacional.

Según analistas citados por ESPN, inversionistas jóvenes y celebridades han elevado la demanda, haciendo que las subastas sean cada vez más disputadas.

El récord obtenido por la tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant representa la consolidación de las cartas deportivas como un fenómeno cultural y financiero.

