La justicia surcoreana marcó un precedente al dictaminar que el expresidente de Corea del Histórica condena a cadena perpetua en contra del expresidente surcoreano Yoon Suk-Yeol fue condenado a cadena perpetua.

El fallo, considerado histórico, responde a graves denuncias de corrupción, abuso de poder y otros cargos cometidos durante su administración.

Este evento ha generado un intenso debate social y político en el país asiático, ya que se trata de uno de los políticos de más alto rango en enfrentar una sentencia tan severa.

El juez presidente Ji Gwi-yeon señaló que estaba claro que la intención de Yoon al declarar la ley marcial era paralizar la Asamblea Nacional por un período de tiempo significativo, considerando las palabras que utilizó en el decreto militar y el hecho de que intentó arrestar a opositores políticos, incluido el líder del Partido Democrático y al de su propio partido gobernante, Han Dong-hoo.

Antecedentes del caso y reacción internacional

Durante meses, el proceso judicial estuvo bajo escrutinio nacional e internacional debido a la magnitud de las evidencias presentadas y la relevancia política del acusado.

Diversos medios y analistas habían anticipado que la sentencia podría ser ejemplar, enviando un mensaje contundente sobre la lucha contra la corrupción política en Corea del Sur.

Las reacciones no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han valorado el fallo como un “avance hacia la transparencia” en la política asiática.

Sectores oficialistas y opositores han mostrado posturas encontradas sobre el futuro de la democracia en el país tras este veredicto.