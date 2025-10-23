Hiperescala con estabilidad de red: ON.energy lanza un SAI de media tensión diseñado para centros de datos con IA

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--ON.energy™ anunció hoy el lanzamiento de AI UPS™, el primer sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de media tensión del mundo diseñado específicamente para centros de datos con IA. Diseñado para ofrecer resiliencia total en las instalaciones y proteger la red eléctrica, AI UPS establece un nuevo estándar en el modo en que la infraestructura informática de última generación se conecta a la energía.









Los sistemas SAI tradicionales no fueron diseñados para las rápidas velocidades de rampa y los transitorios de tensión de las cargas de trabajo de IA, lo que pone en riesgo tanto el tiempo de actividad como la estabilidad de la red.

Al actuar como una capa de energía dinámica entre la red y el cómputo, el diseño interactivo con la red y de voltaje medio del sistema de ON.energy protege a los campus de la volatilidad de la energía y brinda resiliencia segura para la red.

Los centros de datos de IA se han convertido en las mayores cargas energéticas del planeta. Los campus de cientos de megavatios y los altos factores de carga están sobrecargando los sistemas de suministro eléctrico a un ritmo mayor que el que pueden desarrollar los procesos de interconexión. Los diseños tradicionales de SAI no fueron diseñados para gestionar las rápidas velocidades de rampa, los transitorios de tensión y la sensibilidad a las perturbaciones de las cargas de trabajo de IA, lo que supone un riesgo creciente tanto para el tiempo de actividad como para la estabilidad de la red.

AI UPS de ON.energy se ubica entre la red eléctrica y el centro de datos como una capa de energía dinámica que garantiza una arquitectura de centro de datos fiable y segura. Su arquitectura de sistema patentada escala sin problemas de megavatios a gigavatios, tanto en entornos conectados a la red eléctrica como aislados, protegiendo la red y la generación in situ absorbiendo las fluctuaciones de carga y los transitorios de IA, además de ofrecer un rendimiento de tolerancia a fallas en fluctuaciones de voltaje y frecuencia líder en la industria, que acelera los tiempos de interconexión.

“La carrera global por desarrollar capacidad de entrenamiento de IA podría ser el mayor desafío de infraestructura de nuestro tiempo. Gestionar los perfiles de carga masivos y volátiles de los clústeres de GPU sin poner en riesgo la estabilidad de la red es el cuello de botella que define la rapidez con la que estas instalaciones pueden entrar en funcionamiento“, comentó Alan Cooper, cofundador y CEO de ON.energy. “AI UPS es el nuevo estándar para interconectar centros de datos de IA a la red: es más rápido, más seguro y más resiliente”.

A diferencia de los sistemas SAI convencionales, AI UPS interactúa con la red, transformando lo que antes era un costo irrecuperable en un activo que genera ingresos. Los propietarios de centros de datos pueden aprovechar los SAI de media tensión de ON.energy en mercados energéticos o programas de ahorro energético detrás del contador, generando millones de dólares en ingresos anuales por cada 100 MW de carga de TI.

“Diseñamos AI UPS para establecer un estándar técnico claro de interconexión segura de centros de datos con la red”, dijo Ricardo de Azevedo, cofundador y director de tecnología de ON.energy. “Es una base escalable para la próxima era de la infraestructura de IA, que protege tanto el centro de datos como la red eléctrica”.

AI UPS de ON.energy ahora se está implementando en varios campus de hiperescala de EE. UU., lo que respalda la rápida expansión de la infraestructura de IA con sistemas de energía resilientes y seguros para la red diseñados para escalar.

Acerca de ON.energy

ON.energy está construyendo la columna vertebral de la infraestructura energética y de IA, impulsando centros de datos seguros para la red e instalaciones de misión crítica. La compañía suministra y opera sistemas de energía a hiperescala que resuelven los desafíos de resiliencia más complejos, ofreciendo soluciones personalizadas para centros de datos de IA, instalaciones de misión crítica y activos de primera línea de medición. Su trayectoria abarca los sectores industrial, manufacturero, de infraestructura, de transporte y de almacenamiento a escala de red. Con tecnología patentada y software propio, ON.energy desarrolla proyectos en todo el mundo que establecen nuevos estándares de resiliencia.

