Hincha argentino no para de festejar el título, lleva 296 días celebrando

Un hincha argentino ha demostrado cómo se celebra un mundial de fútbol; este aficionado lleva casi nueve meses celebrando el campeonato.

Cada día, sin importar el clima o su estado de ánimo, sale con su bandera a recordar que hace 295 días su país se coronó campeón del mundo.

El hincha argentino que se ha robado las portadas de algunos medios nacionales e internacionales es Guillermo de Villa Domínico.

“Es hermoso saborear el gustito dulce de la victoria. El Mundial fue reflejo de lucha y resistencia”, dijo el aficionado luego de hondear la bandera.

Indicó que su celebración es para recordar los valores y las enseñanzas que dejó la victoria de la selección, liderada por Lionel Messi.

“Cuando me fui de vacaciones no paré. Me llevé la bandera y todas las ganas de alentar. Fui a Santa Teresita y salí a agitar los trapos a la playa”, recuerda este hincha argentino sobre su decisión de continuar celebrando el triunfo.

Cuando se le preguntó qué lo motiva a hacerlo, indicó que busca recordar que los argentinos son campeones. “Hay que luchar y sacrificarse para conseguir algo. Por eso cuando llueve, hace frío o hay viento, salgo igual”.

Agregó que le llena de alegría disfrutar el sacrificio para conseguir algo. “Lo que me llena de energía es disfrutar del sacrificio que tuvimos que hacer para conseguir la copa”.

La historia del hincha argentino se ha viralizado, unos lo felicitan y otros lo cuestionan.