Hillstone Networks reconocida por séptima vez en el Cuadrante mágico para firewalls de red

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks , un proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos y seguridad de redes empresariales, anuncia que ocupa el puesto más alto en cuanto a capacidad de ejecución en el cuadrante del jugador de nicho en el Cuadrante mágico de Gartner para firewalls de red.

“Dicen que la práctica hace al maestro”, afirma Tim Liu, director de tecnología y cofundador de Hillstone Networks. “Nos hemos posicionado en el Cuadrante Mágico para Firewalls de Red por 7 años consecutivos (2 años consecutivos para el informe de Capacidades Críticas relacionado). Creemos que nuestro compromiso inquebrantable y subyacente de cumplir la promesa de estar con nuestros clientes en defensa de su red es lo que nos ayudó a que se nos incluya”.

La sólida cartera de Hillstone aborda una variedad de casos de uso y escenarios de implementación, seguridad de red basada en tecnología de microsegmentación y una estrategia implacable que se ha centrado en la nube desde el inicio.

Con más de 18 000 empresas protegidas hoy por las soluciones de Hillstone, creemos que está claro por qué los clientes eligen y por qué somos reconocidos.

*: Gartner, Cuadrante mágico para firewalls de red , Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D’Hoinne, 9 de noviembre de 2020

Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las mejores clasificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones del instituto de investigación de Gartner y no deben interpretarse como innegables verdades de hecho. Gartner no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en referencia a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular.

Acerca de Hillstone Networks

Las herramientas de gestión de riesgos y seguridad de redes empresariales de Hillstone Networks proporcionan visibilidad, inteligencia y protección para garantizar que las empresas puedan ver de manera integral, comprender en profundidad y actuar con rapidez ante amenazas cibernéticas. Las herramientas de Hillstone, que gozan del reconocimiento de analistas de primer nivel y el aval de empresas internacionales, protegen a las empresas desde el perímetro hasta la nube y, al mismo tiempo, mejoran el costo total de propiedad. Para obtener más información, visite https://www.hillstonenet.lat/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Zeyao Hu



gerente de Comercialización



inquiry@hillstonenet.com