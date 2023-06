Hillstone Networks elegida por los clientes en la edición 2023 del «Voice of the Customer» en la categoría «Network Firewalls» de Gartner Peer Insights™

Hillstone Networks ha sido elegida por los clientes en la categoría «Network Firewalls» (cortafuegos de red) por cuarto año consecutivo, además del reconocimiento recibido como «Strong Performer» en el informe «Voice of the Customer» de 2023 en la categoría «Network Detection and Response» (detección y respuesta de red).

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Hillstone Networks, proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, acaba de anunciar que ha sido incluido en dos informes del «Voice of the Customer» de Gartner Peer Insights. Hillstone ha sido reconocido como proveedor preferido por los clientes para «Network Firewalls» y nombrado «Strong Performer» por su novedosa solución «Network Detection and Resolution» (NDR, por sus siglas en inglés). Las distinciones «Customers’ Choice» de Gartner Peer Insights responden a los comentarios y calificaciones voluntarias y verificadas de profesionales, usuarios finales que tienen experiencia en la compra, implementación o uso de los productos o servicios.

«Los clientes han dado su opinión y han reconocido nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer soluciones de ciberseguridad integradoras que proporcionan cobertura, control y consolidación de forma eficaz a más de 26 000 de sus pares en todo el mundo, en un panorama de ciberseguridad extremadamente desafiante y dinámico», explicó Tim Liu, cofundador y director de tecnología de Hillstone Networks. «Seguiremos innovando y superando los límites de la ciberseguridad para proteger los activos críticos de nuestros clientes».

Aspectos más destacados

NDR:

Hillstone Networks recibió una calificación de «disposición a recomendar» del 100 % por parte de sus usuarios, basada en 25 opiniones a fecha de marzo de 2023.

El 92 % de los usuarios encuestados de Hillstone otorgan a la empresa una valoración de 5 sobre 5 estrellas.

La experiencia de soporte de Hillstone Networks recibió una puntuación de 4,9 sobre 5, basada en 25 opiniones.

Las capacidades de los productos de Hillstone Networks también recibieron una calificación de 5 sobre 5, basada en 24 opiniones.

Cortafuegos de red:

Hillstone Networks recibió una calificación de «disposición a recomendar» del 99 % por parte de sus usuarios, basada en 107 opiniones a fecha de marzo de 2023.

El 84 % de los usuarios encuestados de Hillstone valoran a la empresa con 5 de 5 estrellas.

La experiencia de soporte de Hillstone Networks recibió una puntuación de 4,9 sobre 5, basada en 102 opiniones.

Las capacidades de los productos de Hillstone Networks recibieron una puntuación de 4,9 sobre 5, basada en 101 opiniones.

Acerca de Gartner Peer Insights™

Gartner y Peer Insights son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner Peer Insights recoge las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner ni de sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Hillstone Networks

El método de ciberseguridad integradora de Hillstone Networks ofrece cobertura, control y consolidación para asegurar la transformación digital de más de 26 000 empresas en todo el mundo. Más información en https://www.hillstonenet.br.com/.

