Hijos internaron a su madre en un psiquiátrico para quedarse con herencia

Chile.- Laura Rebolledo decidió romper el silencio tras siete años de injusticias y denunciar a sus hijos públicamente luego que la internaron en un psiquiátrico para quedarse con la herencia.

La mujer reveló que ambos la hicieron pasar por loca para apropiarse del dinero de su esposo y dejarla hospitalizada sin comunicación de su familia.

“Sufrí montones. Que mis hijos me hayan hecho esto, no, no tienen perdón de Dios”, dijo la progenitora al recordar cuando estuvo en el psiquiátrico.

Rebolledo, aseguró que sus vástagos no tenían necesidad de actuar como lo hicieron y que su padre lo único que había solicitado era el divorcio para darle a ella un poco del dinero antes de morir de un cáncer colón rectal.

AMARGOS RECUERDOS

La dolida madre detalló que estuvo casada durante diez años; matrimonio del cual nacieron dos hijos quienes la hicieron pasar por loca (internándola en el psiquiátrico) por unos documentos que al final resolverían su separación.

En el 2012 su esposo, quien falleció mientras ella estaba interna, fue diagnosticado con un cáncer terminal. “Yo me caí, al seguirme mi hijo me tira a la punta de la cama y me toma los brazos hacia atrás y me pegó en el cuello, entonces llega y le dice a mi hija llama, llama y de ahí de repente aparecieron unos jóvenes de azul y me dijeron cálmese, cálmese y me inyectaron”.

Tras varias horas la mujer despertó en el psiquiátrico y la mantuvieron sedada por 24 días e interna siete meses por la llamada que sus hijos hicieron al psiquiátrico.

La afectada ha presentado una denuncia formal en contra sus hijos, con pruebas documentales y testigos, peor hasta la fecha la Fiscalía aún no recopila la información para actuar de oficio.

Los hijos de la afectada no han sido procesados por el caso que esperan tome otro giro al ser viralizado en las redes sociales.