Hijo del último sha de Irán llamó a poner de rodillas a la República Islámica

Reza Pahlavi, hijo del último Sha derrotado en Irán, llama a coordinar protestas contra el actual gobierno, apelando a la unidad nacional e internacional ante las recientes tensiones políticas.

Pahlavi dirige un llamado a la diáspora y a los opositores internos para que la resistencia sea organizada y sostenida, asegurando que, con presión colectiva, “pondremos de rodillas a la República Islámica”.

El pedido de Pahlavi surge en un momento delicado: Irán enfrenta sanciones, descontento social y críticas internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según agencias, el mensaje fue difundido en redes y medios de comunicación, en una estrategia para visibilizar la causa opositora e incentivar la movilización.

"Mi mensaje a Ali Khamenei es este: vete ahora y podrás vivir junto a Al Assad en Moscú”, indicó el opositor en exilio.

Liderazgo opositor y el llamado internacional

No es la primera vez que figuras opuestas al régimen islámico elevan la voz. Sin embargo, Pahlavi, quien reside fuera de Irán, intenta capitalizar el descontento de la población y obtener respaldo del exterior.

Este liderazgo resalta la importancia de la coordinación, no solo a nivel interno, sino como causa global respaldada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales.

Líderes internacionales y defensores de los derechos fundamentales han seguido de cerca las protestas en Irán, sumando presión con distintos comunicados oficiales y sanciones.

Sin embargo, la represión estatal ha dificultado la consolidación de un movimiento unificado.

Algunos analistas aseguran que el llamado de Pahlavi podría sumar mayor legitimidad y visibilidad al reclamo opositor.