Hijo del Chapo Guzmán se declara culpable de narcotráfico ante una corte en Chicago

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y conocido como parte de “Los Chapitos”, se declaró culpable este lunes ante una corte federal de Chicago por sus actividades ligadas al narcotráfico.

El caso ha puesto nuevamente en el centro de la atención al cártel de Sinaloa, uno de los criminales más poderosos en México y Latinoamérica.

Según la acusación oficial, Guzmán López admitió ante el tribunal federal su papel dentro de la compleja organización dedicada al tráfico de drogas, reconociendo delitos graves relacionados principalmente con el envío de fentanilo y otras sustancias ilícitas a Estados Unidos.

El acuerdo se produce en momentos en que autoridades estadounidenses intensifican la persecución contra los líderes y operadores del cártel.



Implicaciones para el cártel de Sinaloa y el futuro de los “Chapitos”

La declaración de culpabilidad de Guzmán López representa un importante golpe simbólico y mediático para el cártel de Sinaloa.

Esta organización, encabezada durante años por “El Chapo”, ha enfrentado un constante acoso judicial tras la extradición y condena de su líder principal.

Pero la atención se ha desplazado, sobre todo, hacia sus hijos y el llamado grupo de los “Chapitos”, implicados en recientes disputas internas y capturas.

Expertos consideran que este acto podría debilitar el liderazgo de los hijos de “El Chapo” y abrir nuevas líneas de investigación sobre el papel de los jóvenes capos en la estructura del cártel.

Además, pone el foco sobre la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, y las posibles extradiciones y futuros enjuiciamientos.