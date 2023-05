Hijo de vendedor de refrescos, recibe ofertas de becas de 30 universidades en EEUU y Reino Unido

Julián Martir, es un joven filipino que ha logrado con mucho esfuerzo que 30 universidades de Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido le ofrecieran becas de estudio.

Este jovencito es el hijo de un vendedor de refrescos que maneja un triciclo para sacar adelante a su familia.

Según el medio News Online, las notas del joven son impresionantes, al punto que 30 universidades están interesadas en él.

El estudiante contó a la prensa que aplicó a muchas universidades para poder tener opciones, pero nunca imagino que iban a ser tantas.

Julián señaló que la cantidad de dinero de la beca que le ofrecieron alcanzó los dos millones de dólares y que está indeciso en cuál escoger.

Al respecto, indicó que de las 30 universidades elegirá una que le dé la beca completa, para que sus padres puedan tener un alivio mientras él estudia para luego mantenerlos.

“Voy a evaluar quién me da muchas becas porque no voy a tener que pagar gastos mientras también haya universidades que no den becas completas”, dijo el joven.

Señaló que sus logros no solo son el fruto de sus esfuerzos, sino de los de su mamá y de su papá.

“También sentí que mi mamá estaba trabajando duro mientras mi papá realmente se sacrificaba porque era un conductor de triciclo”, agregó el estudiante con oferta de 30 universidades.

Detalló que está interesado en cursar una doble licenciatura en matemáticas y ciencias de la computación.

Sobre el esfuerzo de sus padres destacó que eso lo motivó a hacerlo bien, porque su idea es salir adelante y mantenerlos a ellos.

“Me inspiró mucho la determinación que me mostraron”, señaló.

Cientos de personas lo han felicitado y han destacado que a su corta edad sabe muy bien lo que quiere en la vida y es impresionante.