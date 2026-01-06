Hijo de Maduro respalda incondicionalmente a Delcy Rodríguez 

En medio de la agitada situación política en Venezuela, el hijo de Nicolás Maduro, conocido como Nicolás Maduro Guerra (Nicolsito), se pronunció públicamente en favor de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta y figura clave en el ejecutivo venezolano.

Este respaldo ha sido calificado como “apoyo incondicional”, en un momento donde la unidad dentro del oficialismo es crucial para enfrentar la presión interna y externa.

El gesto de Maduro Guerra marca una posición clara del entorno más cercano al presidente sobre la importancia de mantener un frente unido.

Según reportes locales, la declaración fue realizada en un acto oficial y posteriormente difundida en redes sociales, enfatizando la lealtad y confianza hacia Rodríguez y, por ende, el fortalecimiento del gabinete.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional en la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo", dijo el hijo de Maduro.

El peso político del respaldo de Nicolás Maduro Guerra

La familia Maduro siempre ha ejercido un papel protagónico en la vida política de Venezuela.

El respaldo del hijo del presidente a Delcy Rodríguez envía un mensaje de cohesión ante rumores de divisiones y crisis internas.

Rodríguez, quien a lo largo de los años ha defendido activamente la política bolivariana y ha enfrentado sanciones internacionales, gana así respaldo interno de los sectores más poderosos del chavismo.

De acuerdo a información de agencias, este respaldo busca consolidar el liderazgo de Rodríguez ante posibles reacomodos políticos. En el contexto actual, la cohesión interna aparece como uno de los principales retos para el futuro inmediato del chavismo.