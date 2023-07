Hijo de LeBron James sufre para cardíaco durante un entranamiento de su equipo

Bronny James, el hijo del reconocido jugador de la NBA LeBron James, experimentó un episodio de paro cardíaco mientras se encontraba entrenando en la Universidad del Sur de California. Como consecuencia, fue llevado al hospital el día de hoy, según indicó un comunicado emitido por un portavoz de la familia.

El comunicado señala que actualmente se encuentra fuera de la unidad de cuidados intensivos y en una condición médica estable.

Bronny, quien cumplirá 19 años en el próximo mes de octubre, es el primogénito de LeBron, de 38 años, y su esposa Savannah de 36 años. Nació en 2004 mientras su padre estaba en su año de debut, conocido como “rookie year” o año de novato, en la liga. Desde una edad muy temprana, Bronny ha seguido los pasos de su padre y ha mostrado un gran interés por el baloncesto. En mayo pasado, la NBA anunció que el joven jugaría esta temporada en la NCAA, la liga universitaria previa a la profesional. Allí entrenaría con los Trojans de USC, un destacado centro educativo y cantera de profesionales debido a su alto nivel deportivo.

Después de completar su paso por el instituto Sierra Canyon, donde desempeñó el papel de base en los Trailblazers y se graduó en mayo, Bronny James atrajo la atención de equipos universitarios de Ohio, Oregon y Kentucky, quienes deseaban reclutar al joven, que tiene una altura superior a los 190 centímetros, para sus ligas universitarias. Finalmente, Bronny eligió unirse a los Trojans de la USC, el eterno rival de la igualmente prestigiosa UCLA. Ambas universidades están ubicadas en Los Ángeles, donde la familia James ha residido desde 2018. Cabe destacar que LeBron es el máximo anotador en la historia de la NBA y la destacada estrella de Los Angeles Lakers.

LeBron James ha manifestado en varias ocasiones su deseo de compartir la misma liga e incluso el mismo equipo que su hijo mayor. A mediados de julio, confirmó que, a sus 38 años y en un excelente estado deportivo, no tiene intención de retirarse de las canchas como jugador profesional. Durante la entrega de los premios ESPY, otorgados anualmente por la cadena deportiva ESPN, bromeó diciendo: “El día en que no pueda darlo todo en la pista, será el día en que esté acabado. Afortunadamente para ustedes, ese día no es hoy”.

Si la carrera deportiva de Bronny continúa progresando al ritmo que ha tenido hasta ahora, podría estar disponible para el draft de la NBA del próximo año, en 2024. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la estrella del baloncesto cumpla su sueño de jugar junto a su hijo cuando tenga casi 40 años.

De los tres hijos de LeBron James, Bronny, Bryce y Zhuri Nova, el mayor, Bronny, está intentando abrirse camino en el mundo del baloncesto. Sin embargo, habrá que esperar para ver cómo este revés de salud afecta su trayectoria y cuáles serán las consecuencias para su carrera deportiva en el futuro.