Hija e hijastra se casan el mismo día, el padre se perdió una de las bodas obligándolo a comprar el perdón

EEUU.- Un padre se ha enfrascado en un gran problema luego que intentara estar en la boda de su hija y de su hijastra, quienes decidieron casarse con un día de diferencia a una distancia de 13 horas.

El hombre pensaba cumplirle a las dos viajando a dos distintos estados, pero terminó fallándole a su hija biológica, lo que le ha generado problemas familiares.

A pesar que el progenitor ha intentado comprar el perdón de su hija, comprándole un viaje a Japón, ella lo ha acusado a su padre de favoritismo y las pocas veces que le responde las llamadas es para reprochárselo.

Fue el propio padre que contó lo ocurrido con el objetivo de que las personas le dieran un consejo luego de no asistir a la vida de su hija, pero sí a la de su hijastra.

Según se informa en el Daily Mail, el hombre acudió al foro ¿Soy un imbécil? Para contar su historia, la cual se ha viralizado.

‘No llevé a mi hija biológica al altar, ella tuvo que caminar con su padrastro mientras yo llevaba a mi hijastra’, cita parte del relato publicado en Reddit.

El padre confesó que el resentimiento entre ambas siempre ha sido creciente y ha tenido que lidiar con eso por muchos años.

El hombre, cuya identidad es anónima asegura que se hizo cargo de su hijastra desde los 2 años y siente como si fuera de él.

‘Las quiero a las dos por igual y nunca he mostrado un trato preferencial hacia mi hijastra, algo de lo que mi hija siempre me acusa’, dijo el hombre en tono de aflicción porque no ha logrado el perdón de su hija.

Cabe mencionar que la primera en organizar la boba fue la hija biológica, razón por la cual ahora acusa a su hermanastra de planear la situación deliberadamente.

Su inasistencia a la boda de su hija le causó problemas no solo con ella, sino con su yerno, familia y amigos que ahora lo acusan de ser un imbécil.

‘Le di a mi hija y a mi yerno un regalo adicional de dinero para ir a Japón, que siempre ha sido su sueño, pero ella sigue enojada’, dice el padre.

Explicó que como la boda de su hijastra era el sábado y la de su hija el domingo, él viajó de un estado a otro, pero el tráfico y la desorientación le causaron el retraso.

Ahora su hija biológica las pocas veces que le atiende las llamadas es para culminar la plática recordándole lo de la boda.