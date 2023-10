Higround celebra el final épico y la edición del décimo aniversario de Attack on Titan con una colección exclusiva

Se recomienda a los fans que estén atentos ya que la colección inicial de Attack on Titan se agotó en menos de 5 minutos.









LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Higround, la marca de productos periféricos para juegos y para la vida cotidiana, y Crunchyroll, la marca mundial de anime, anunciaron el regreso de la conocida colaboración con ilustraciones del famoso anime, Attack on Titan, con motivo de su décimo aniversario y su última temporada. Se recomienda a los fans del anime que estén atentos al lanzamiento de la colección en el sitio web de Higround el 27 de octubre a las 12 PM PT.

La colección continúa describiendo el carácter imparable y celebra el logro sin precedentes que supone la última temporada de Attack on Titan, que construyó y describió el cataclismo que es el Rumbling. Eren Yeager, Levi y Mikasa Ackerman tienen un rol destacado en esta temporada y en la colección de Higround.

La colección incluirá una selección de 10 teclados (4 Basecamp, 4 Performance y 2 Summit 2.0), 3 pads para mouse, una elegante Jellybag y una prenda de ropa exclusiva. Esta colaboración no sólo marca el final épico de Attack on Titan, también celebra su legado perdurable como uno de los animes más queridos y reconocidos de todos los tiempos.

Además, este lanzamiento presenta con orgullo el último modelo Summit 2.0 de Higround, con un diseño renovado con un diseño de juntas mejorado, amortiguación de triple capa y una placa FR4 con cortes flexibles. Los aficionados pueden alegrarse del regreso del interruptor TTC Titan Heart en los teclados Basecamp, un interruptor creado inicialmente para la colaboración de Attack on Titan inicial.

Rustin Sotoodeh, Director Ejecutivo y Director Creativo de Higround, expresó su entusiasmo por esta colaboración: “Asociarnos con Attack on Titan por segunda vez es un privilegio y una prueba del impacto perdurable de esta increíble serie. Estamos decididos a ofrecer una colección que no sólo cumpla la alta exigencia de nuestra comunidad, sino que también rinda homenaje a la riqueza narrativa y a los inolvidables personajes que definen Attack on Titan.”

Mientras los fans de todo el mundo esperan ansiosos el lanzamiento de esta colección exclusiva, Higround y Crunchyroll los invitan a unirse a la celebración de la culminación de esta travesía extraordinaria que significó Attack on Titan en los últimos diez años.

La colección de la edición del 10° aniversario de Attack on Titan x Higround estará disponible en el sitio web de Higround el 27 de octubre a las 12 PM PT.

ACERCA DE HIGROUND

Higround es una marca de periféricos informáticos y para la vida cotidiana que aspira a mejorar la cultura del videojuego. Fundada por Rustin Sotoodeh y Kha Lu, Higround crea periféricos de alta calidad con diseños únicos que se inspiran en las culturas de la moda, los videojuegos y la tecnología. Cada cápsula contiene una colección única de artículos que dan personalidad propia a las configuraciones informáticas y se agotan en un instante. La marca es conocida por sus colaboraciones con reconocidas marcas como Dragon Ball Z, SEGA y Beats by Dre. En 2021, la marca fue adquirida por el gigante de los deportes electrónicos, 100 Thieves.

ACERCA DE CRUNCHYROLL

Crunchyroll conecta a los aficionados al anime y al manga de más de 200 países y territorios, ofreciéndoles la mejor experiencia anime. Además de una amplia colección de contenidos gratuitos y premium, Crunchyroll integra a la comunidad del anime a través de eventos, estrenos teatrales, juegos, productos de consumo, coleccionables y publicaciones de manga. Crunchyroll, LLC es un joint venture independiente administrada entre Sony Pictures Entertainment, con sede en EE. UU., y Aniplex, de Japón, filial de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., ambas subsidiarias de Sony Group, con sede en Tokio.

ACERCA DE ATTACK ON TITAN

Conocida en Japón como Shingeki no Kyojin, hace muchos años, los supervivientes de la humanidad son obligados a refugiarse tras enormes murallas de una ciudad fortificada para escapar de los enormes Titanes devoradores de hombres que vagaban por la tierra fuera de su fortaleza. Sólo los heroicos miembros de la Legión Exploradora se atrevían a ir más allá de la seguridad de los muros, pero incluso esos valientes guerreros rara vez regresaban con vida. Los que vivían en la ciudad se aferraban a la ilusión de una existencia pacífica hasta el día en que ese sueño se hizo añicos y sus escasas posibilidades de supervivencia se redujeron a una horrible elección: matar o ¡ser devorados!

