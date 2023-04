Higround anuncia una colaboración de edición limitada con Street Fighter™

Los fieles seguidores del juego de lucha pueden ahora conmemorar la legendaria popularidad de la serie con esta colección de edición limitada





LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Higround, una marca de dispositivos periféricos dedicada a los teclados gráficos para juegos, y Street Fighter™, la franquicia de juegos de lucha que definió el género, anuncian una colaboración para celebrar la dedicación y longevidad de las comunidades en torno a los juegos de lucha. El pedido anticipado de esta colección estará disponible en el sitio web de Higround, el 19 de abril a las 12 del mediodía PT.

Esta colección es el primer lanzamiento internacional de Higround, con productos en Europa y Japón, además de Estados Unidos. Una edición roja del Akuma Summit 65 saldrá a la venta exclusivamente en Japón.

La colección presenta reinterpretaciones de productos populares de Higround con dos nuevos diseños del Basecamp 65 y dos reinterpretaciones del codiciado Summit 65, una de las cuales se lanzará a nivel mundial y otra en exclusiva en Japón. Todas las piezas de esta colección con ilustraciones del famoso juego Street Fighter™ II, desde los teclados y las alfombrillas de ratón hasta la bolsa de gelatina y la ropa, están diseñadas para capturar el tema y la esencia de los juegos Street Fighter, que abarca más de tres décadas de historia de los juegos de lucha.

El Street Fighter™ x Higround Summit 65, que cuenta con sus propios diseños de teclas, es el producto estrella de Higround. Todas las versiones anteriores de Summit 65 se han agotado en cuestión de minutos, y la más reciente refleja interpretaciones mejoradas de sus predecesoras. El teclado tiene un marco de aluminio CNC y un diseño de montaje con juntas. El primer interruptor gráfico del mundo vuelve a estar de actualidad. El Geo-Switch de Higround es un modelo lineal preacabado con la icónica topografía de diseño de Higround alrededor.

Esta colaboración es un testamento a los fans de Street Fighter™, cuya pasión por el juego de vanguardia y sus controles no es menos que el amor y la dedicación de los entusiastas del teclado.

“Estamos orgullosos de asociarnos con CAPCOM para desarrollar esta serie de teclados premium de Street Fighter™ que rinden homenaje a la piedra angular de la cultura de los videojuegos”, afirma Albert Jin, Director Senior de Productos de Higround. “Como fan de la franquicia, Street Fighter™ encarna la emoción de los juegos arcade retro, batallando junto a los amigos y disfrutando de la sensación de victoria.”

La colección Street Fighter™ x Higround estará disponible durante una semana del 19 al 24 de abril a partir de las 12:00 horas PT, las 9 horas CET, y (del 20 al 25 de abril) las 4:00 horas JST. Para obtener más información y adquirir el producto, visite Higround.

ACERCA DE HIGROUND

Higround es una marca de periféricos informáticos y estilo de vida que aspira a mejorar la cultura del videojuego. Fundada por Rustin Sotoodeh y Kha Lu, Higround crea periféricos de alta calidad con diseños únicos que se inspiran en las culturas de la moda, los videojuegos y la tecnología. Cada cápsula contiene una colección única de artículos que dan personalidad propia a las configuraciones informáticas y se agotan en un instante. La marca es conocida por sus colaboraciones con marcas tan conocidas como Attack on Titan, SEGA y Beats by Dre. En 2021, la marca fue adquirida por el gigante de los deportes electrónicos, 100 Thieves.

ACERCA DE CAPCOM

Capcom es uno de los principales desarrolladores, editores y distribuidores mundiales de entretenimiento interactivo para videoconsolas, PC y dispositivos portátiles e inalámbricos. Fundada en 1983, la empresa ha creado cientos de juegos, incluidas las revolucionarias franquicias Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ y Ace Attorney™. Capcom opera en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Tokio, y tiene su sede central en Osaka (Japón). Más información sobre Capcom y sus productos en www.capcom.com o news.capcomusa.com/.

Capcom y el logotipo de Capcom son marcas registradas de Capcom Co., Ltd. en EE.UU. u otros países. Ace Attorney, Devil May Cry, Mega Man, Monster Hunter, Resident Evil y Street Fighter son marcas comerciales y/o marcas registradas de Capcom Co., Ltd. y/o sus filiales, en EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Kelly Kim: kkim@higround.co