Hexion Inc. designa a Karen M. Fowler como primera directora de diversidad, igualdad e inclusión de la empresa

COLUMBUS (Ohio)–(BUSINESS WIRE)–Hexion Inc. (“Hexion” o la “Empresa”) anunció hoy que Karen M. Fowler se ha incorporado a la Empresa como primera directora de diversidad, igualdad e inclusión.





Fowler será responsable de acelerar la diversidad, la igualdad y la inclusión de la organización en todo el mundo, con iniciativas como el desarrollo y la implementación de una estrategia para atraer, conservar y facilitar el avance profesional de talentos diversos, fomentando un entorno inclusivo donde asociados de todos los niveles puedan alcanzar su máximo desempeño.

“En Hexion, nuestro compromiso consiste en celebrar la diversidad de nuestros asociados mediante la creación de un entorno de inclusión”, señaló Craig Rogerson, titular de la junta directiva, presidente y director ejecutivo. “La diversidad y la inclusión mejoran la creatividad y la innovación, en un contexto donde los miembros de los distintos equipos deben compartir diferente información, opiniones y puntos de vista. La diversidad y la inclusión fomentan la búsqueda de información y perspectivas nuevas, que permiten una mejor toma de decisiones y resolución de problemas”.

Fowler se incorpora a Hexion con más de 25 años de experiencia en la introducción de cambios dentro de organizaciones. En su antecedente laboral más reciente, se desempeñó como directora de directora de los Consejos de Diversidad de Ohio en el Consejo de Diversidad Nacional. En este cargo, Fowler compartía opiniones con directores ejecutivos líderes, ejecutivos de negocios y socios de negocios de RR. HH. para sentar bases de diversidad, igualdad e inclusión, además de fomentar estrategias y recursos para guiar a los miembros y los socios corporativos en sus iniciativas de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Su experiencia también incluye funciones de liderazgo en Thermo Fisher Scientific, Time Warner Cable y la Universidad Estatal de Ohio.

“Para crear una cultura sólida de inclusión y hacer crecer la diversidad de nuestra organización, es fundamental contar con un líder de experiencia que desarrolle y ejecute nuestra estrategia de diversidad, igualdad e inclusión”, afirmó John Auletto, vicepresidente ejecutivo de recursos humanos. “Confiamos plenamente en que la amplia experiencia de Karen mejorará nuestro enfoque hacia la diversidad, la igualdad y la inclusión en todo el mundo, y tenemos la certeza de que Karen será central para garantizar que Hexion sea un líder de la industria en la creación de un ambiente de inclusión”.

Acerca de la empresa

Hexion Inc. es un líder global en resinas termoendurecibles con sede en Columbus (Ohio). Hexion Inc. presta servicios en los mercados mundiales de adhesivos, revestimientos, compuestos e industria con una amplia gama de tecnología termoendurecibles, productos especializados y soporte técnico para clientes en un rango diverso de aplicaciones e industrias. Más información sobre Hexion Inc. y sus productos disponible en www.hexion.com.

