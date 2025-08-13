Herramientas para que los desarrolladores puedan monetizar en cualquier lugar: Xsolla amplía la asistencia técnica de su plataforma para el comercio directo al consumidor en diversas plataformas

Ya se pueden conseguir las herramientas de comercio unificado para Windows Stores, Epic Games Store, Discord, Pley y la web: más oportunidades de ingresos para los desarrolladores de juegos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio global que ayuda a los desarrolladores a implementar, promover el crecimiento y monetizar sus juegos, anuncia hoy una importante ampliación de las capacidades de asistencia técnica de su plataforma, lo que consolida su posición como el principal proveedor de soluciones de monetización para desarrolladores en diversas plataformas. Con los últimos SDK para Windows Stores y Epic Games Store, una nueva asociación estratégica con Pley y el lanzamiento del bot de Discord de Xsolla, los desarrolladores ya pueden implementar un comercio seguro y optimizado en las plataformas de PC, móviles, web y las comunidades.









Ampliaciones clave de la plataforma que ya están a disposición de los desarrolladores:

SDK para Windows stores Los desarrolladores de PC pueden acceder a diversas herramientas de monetización flexibles a través del SDK de Xsolla para Windows Stores, que brinda flujos de pago fluidos y sincronización de SKU en diversas plataformas para títulos disponibles en Windows en una variedad de tiendas de juegos. La configuración es optimizada e incluye acceso integrado a Pay Station y Login, con integración opcional en Web Shop y Buy Button. Para saber más, visite: https://xsolla.com/windows-stores.

SDK para Epic Game Store Los desarrolladores de PC y móviles pueden escalar sus juegos sin problemas dirigiéndose directamente al consumidor con el SDK de Xsolla para Epic Games Store, que permite una integración fluida, con opciones de facturación dual para móviles, inventario sincronizado, experiencias de pago nativas localizadas y asistencia técnica integrada para suscripciones, facturación recurrente, Buy Button y Web Shop. Para saber más, visite: https://xsolla.com/epic-games-store.

Bot de Discord de Xsolla: El comercio conversacional Los desarrolladores ya pueden activar el comercio directamente dentro de Discord y convertir las conversaciones en oportunidades de conversión a través de la integración de la tienda web. El bot de Discord de Xsolla permite a los estudios mostrar sus productos, ofrecer promociones e incentivos en función de objetivos y vender productos digitales a través de mensajes en tiempo real y canales de servidor. Para saber más, visite: https://xsolla.com/discord-bot.

Asociación con Pley para llevar sin problemas el juego Unity a la web Los desarrolladores móviles ya pueden implementar versiones web de sus juegos con un mínimo esfuerzo gracias a la asociación de Xsolla con Pley, que combina la cadena de herramientas en la nube de Pley para juegos Unity con la infraestructura de pago global de Xsolla para desbloquear nuevas fuentes de ingresos, diversificar sus estrategias y conectarse más directamente con los jugadores

"El futuro del comercio de juegos es directo, en varias plataformas y centrado en el jugador. Nuestro objetivo es dar a los desarrolladores la libertad de poder monetizar según sus propios términos, en cualquier plataforma, cualquier canal y en cualquier parte del mundo", señaló Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Esta expansión de la plataforma cumple esa promesa gracias a sus herramientas comerciales optimizadas que eliminan la complejidad y permiten un crecimiento escalable".

Esta iniciativa señala otro hito en la misión continua de Xsolla: democratizar el comercio de los videojuegos. A medida que las reglas de las plataformas se endurecen y las experiencias de los jugadores se hacen cada vez más complejas, Xsolla sigue satisfaciendo las necesidades de los desarrolladores, al permitirles ampliar sus videojuegos a su manera.

Para consultar la lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: https://xsolla.com/release-notes/august-2025#platform-solutions

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

