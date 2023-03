Hermanos canadienses rompen el récord Guinness como los gemelos más prematuros del mundo

Unos hermanos canadienses rompieron el récord Guinness al ser los gemelos más prematuros del mundo, al nacer con tan solo 22 semanas de gestación.

Aunque las circunstancias determinaban que los recién nacidos no iban a sobrevivir, el empeño y los exhaustivos cuidados por parte de los médicos y sus padres, lograron que los pequeños pudieran nacer.

El doctor de cabecera les había informado a los padres Shakina Rajendram y Kevin Nadarajah, que sus gemelos “no eran viables”.

No obstante, Rajendram expresó que “incluso en ese momento, mientras escuchaba esas palabras salir de la boca del médico, todavía podía sentir a los bebés muy vivos dentro de mí. Entonces, para mí, simplemente no podía comprender cómo los bebés que se sentían muy vivos dentro de mí no podían ser viables”.

A Shakina y Kevin también se les informó que podrían sostener a sus bebés, pero que no serían reanimados, ya que eran demasiado prematuros, sin embargo, ambos se negaron a creer que sus bebés no sobrevivirían, por lo que, navegaron en internet y encontraron información que los animo.

Los bebes tenían solo 21 semanas y 5 días de gestación, para tener una oportunidad, tendrían que permanecer en el útero un día y medio más e ir a un hospital especializado que pudiera tratar a los micro bebés prematuros.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., entre más rápido nacieran los bebés, mayor sería el riesgo de muerte o discapacidad grave, ya que los bebes prematuros, antes de las 37 semanas de gestación, pueden tener problemas respiratorios, problemas digestivos y hemorragias cerebrales.

Asimismo, una investigación en el 2019, señalaba que los bebes nacidos a las 22 semanas y reciben tratamiento médico activo, tienen tasas de supervivencia del 25% al 50%.

Es por ello, que Rajendram y Nadarajah solicitaron una transferencia al Hospital Mount Sinai en Toronto, uno de los pocos centros médicos que brindan reanimación y atención activa a las 22 semanas de gestación.

De esta manera, lograron nacer Adiah y Adriel Nadarajah, los hermanos que rompieron el record Guiness, al ser los gemelos mas prematuros y livianos que hayan nacido.