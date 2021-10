Hermana de Keishla Rodríguez revela nuevos mensajes de Verdejo a través de las redes sociales

Bareliz Rodríguez, hermana de Keishla Rodríguez Ortiz, dio a conocer a través de su red social de Instagram, nuevos mensajes y fotos en donde evidencia de la tristeza que siente por la pérdida de su hermana en donde aparece el boxeador, Félix Verdejo quien es acusado de asesinarla desde abril pasado.

La hermana de Keishla, mostró las conversaciones de la entonces pareja y reclamó a Verdejo por haberle matado a su hermana.

“Qué tipo de ser humano tiene un corazón tan malo para cometer algo tan macabro como eso. Qué tipo de ser humano es capaz de hacer daño a un corazón como el suyo. Estoy molesta con la vida buscándole respuesta. Mi corazón es fuerte, claro que si, pero hay días como este que no puedo con la crueldad de las personas”, se lee en una de las historias que subió Bareliz.

Entre otras publicaciones que la joven subió, se ve una captura de pantalla de una conversación por mensaje de texto de Verdejo dirigido a Keishla.

“Te extraño. Pensar que no quieres estar conmigo más nada esta cab#%$^y que te hayas molestado así de esa manera”, se lee.

“Que rápido te pise los talones, cuanto te duro tu victoria, una hora. Tu carrera dependía de mí esa mañana, pero nunca me la entregaste. Te dije que me buscaras a mí que yo era mucho más fuerte que ella, pero no, te aprovechaste de un corazón sin malicia”, indicó

Asimismo, la hermana indicó lo triste que serán las festividades de Acción de Gracias y Navidades, ya que por primera vez Keishla no estará.

“A diario trato, pero es bien cuesta arriba pensar y conllevar esta realidad que nos tocó a todos vivir”, añadió.

Verdejo fue acusado por un el jurado federal el pasado 6 de mayo. También enfrentan cargos por asesinar a un niño no nacido un cargo adicional por el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.