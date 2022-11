Hermana de Georgina, esposa de Ronaldo, le ruega por ayuda económica para ella y sus hijos

Patricia Rodríguez, hermana de la esposa de Cristiano Ronaldo, continúa rogando por ayuda para sus hijos, algo que ha provocado una ola de comentario en las redes sociales.

La mujer ha hablado con periodistas españoles para pedirle a su hermana ayuda para sus sobrinos, ya que es millonaria.

“Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos”.

Las críticas en contra de la hermana de Georgina son por su insistencia de querer dañar la imagen de la esposa del futbolista.

No es la primera vez que Patricia hace uso de los medios para llamar la atención de su hermana, quien se desempeña como modelo y es conocida por sus obras de caridad.

Según la mujer, lleva años luchando por sobrevivir a pesar que su hermana es millonaria. Patricia es hermana de Georgina solo de padre.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo, yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos…”, dijo la mujer.

Los usuarios de las redes la han criticado por pedirle dinero a su media hermana en vez de exigirle la manutención a los padres de sus hijos.