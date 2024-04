Henry Cavill confirma que será papá

El actor británico Henry Cavill, considerado uno de los hombres más bellos del mundo, confirmó que será papá.

La noticia ha generado revuelo en las distintas plataformas de internet, dejando una ola de comentarios de los seguidores.

El actor que dio vida a Superman confirmó que después de tres años de relación con su pareja han decidido ser padres, el primer bebé del reconocido actor.

Henry Cavill dijo estar muy emocionado con la noticia, y espera con ansias a su bebé, mientras sus seguidores lo han felicitado por la buena noticia.

“Estoy muy emocionado por esto. Natalie y yo estamos muy emocionados”, dijo el actor al medio Access Hollywood.

La llegada del bebé llega tres años después de que Viscuso, vicepresidenta de Vertigo Entertainment, la productora detrás de las películas de terror It y Five Nights At Freddy’s, confirmaran su relación amorosa.

Henry Cavill dieron a conocer su relación en el 2021, meses después de conocerse en el rodaje de la película Enola Holmes.

La noticia de que será papá llega en medio de un proyecto cinematográfico The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la cual se estrenará el 19 de abril.

La producción trata de una vida real inspirada en hechos reales sobre la organización de combate secreta de la Segunda Guerra Mundial del Primer Ministro del Reino Unido.

Además, Cavill tiene otro proyecto que saldrá al cine en el 2025, In The Grey.