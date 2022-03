Heliogen y Woodside Energy anuncian proyecto de demostración a escala comercial y acuerdo de colaboración

Acuerdo para implementar un módulo de 5 MWe (megavatios eléctricos) de la tecnología de energía solar concentrada habilitada para IA de Heliogen en California y comercializar conjuntamente la tecnología innovadora de Heliogen en Australia

PASADENA, California–(BUSINESS WIRE)–Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN), un proveedor líder de energía solar concentrada habilitada para IA, y Woodside Energy (USA) Inc., una subsidiaria de propiedad total del principal productor de energía australiano Woodside Petroleum Ltd (ASX: WPL), anunció hoy un acuerdo del proyecto (el “Acuerdo del proyecto”) para la implementación de una demostración a escala comercial de la tecnología de energía solar concentrada habilitada por IA de Heliogen que se propone construir en Mojave, California.





El Acuerdo del proyecto sigue al previamente anunciado Aviso limitado para proceder (Limited Notice To Proceed, “LNTP”) otorgado por Woodside a Heliogen para comenzar la adquisición de equipos clave para la implementación de una instalación de 5 megavatios eléctricos (5 MWe) de un solo módulo a escala comercial. Según el Acuerdo del proyecto, Heliogen completará la ingeniería, la adquisición y la construcción de la instalación, y se espera que la construcción comience una vez que se aprueben los permisos.

Las dos compañías acordaron incluir el alcance y la financiación asociada de la adjudicación previamente anunciada por Heliogen, de 39 millones de USD del Departamento de Energía de EE. UU. para implementar la tecnología de energía renovable de Heliogen en California. Esto significa que además de la demostración a escala comercial del módulo de 5 MWe de Heliogen, el proyecto también incluirá la implementación y la prueba de un enfoque innovador para convertir la energía térmica producida por las instalaciones de Heliogen en energía, que tiene el potencial de ofrecer mayores eficiencias con una huella más pequeña que las turbinas de vapor tradicionales.

Además del Acuerdo del proyecto, Heliogen y Woodside Energy Technologies Pty. Ltd también han firmado un acuerdo de colaboración para comercializar conjuntamente la tecnología de Heliogen en Australia (el “Acuerdo de colaboración australiano”). Según este acuerdo, las empresas esperan definir ofertas de productos que utilicen la tecnología modular de Heliogen a clientes potenciales (incluido Woodside) en Australia y están estableciendo una hoja de ruta para identificar e interactuar con esos clientes. El Acuerdo de colaboración australiano incluye el objetivo de implementar más módulos a escala comercial de las ofertas de calor y energía de Heliogen que pueden combinarse con una oferta de hidrógeno, fortaleciendo el papel de Woodside en la transición energética hacia fuentes de energía con menos carbono. Las empresas también están en conversaciones similares en relación con la tecnología de Heliogen en EE. UU.

“ Estamos encantados de trabajar con el principal productor de energía de Australia, Woodside. Nuestros acuerdos representan un próximo paso fundamental en la comercialización de la innovadora tecnología solar concentrada de Heliogen y la descarbonización de la industria pesada”, dijo Bill Gross, fundador y director ejecutivo de Heliogen. “ También nos complace compartir que, junto con estos acuerdos, nuestra alianza estratégica con Woodside incluye que Woodside tome una participación accionarial en Heliogen”.

Gross continuó: “ La instalación propuesta de Mojave impulsará aún más nuestras discusiones con Woodside para obtener oportunidades adicionales con el objetivo de producir calor, energía e hidrógeno libres de carbono para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad”.

“ Woodside ha establecido un objetivo de inversión de 5 mil millones de USD para 2030 en nuevos productos energéticos y servicios con bajas emisiones de carbono1”, dijo Meg O’Neill, directora ejecutiva de Woodside. “ Nuestra colaboración con Heliogen en esta tecnología innovadora respalda nuestro compromiso de construir una cartera de bajo costo, de baja emisiones de carbono, rentable, resiliente y diversificada”.

Acerca de Heliogen

Heliogen es una empresa de tecnología de energía renovable enfocada en eliminar la necesidad de combustibles fósiles en la industria pesada e impulsar un futuro sostenible. La tecnología solar concentrada modular habilitada por IA de la compañía tiene como objetivo entregar de manera rentable casi 24 horas al día, 7 días a la semana, energía libre de carbono en forma de calor, energía o combustible de hidrógeno ecológico a escala, por primera vez en la historia. Heliogen se creó en Idealab, la incubadora de tecnología líder fundada por Bill Gross en 1996. Para obtener más información sobre Heliogen, visite heliogen.com.

Acerca de Woodside

Proporcionamos la energía que Australia y el mundo necesitan para calentar los hogares, mantener las luces encendidas y habilitar la industria. Tenemos una reputación de operaciones seguras y confiables. Nuestro negocio de hidrocarburos se complementa con una creciente cartera de oportunidades de hidrógeno, amoníaco y energía solar en Australia e internacionalmente. Nuestras nuevas oportunidades de energía incluyen los proyectos de hidrógeno y amoníaco propuestos H2Perth y H2TAS en Australia y el proyecto de hidrógeno propuesto H2OK en América del Norte. Para obtener más información, visite woodside.com.au.

1 El objetivo de la inversión supone la finalización de la fusión propuesta con el negocio petrolero de BHP. Las decisiones de inversión individuales están sujetas a los obstáculos de inversión de Woodside. No es una orientación.

