Healthfirst Medicare Advantage obtiene la calificación de 4,5 estrellas por segundo año consecutivo

El logro sigue a la calificación en el primer lugar en el área de calidad de Healthfirst entre los planes Medicaid y Essential del estado de Nueva York

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst, plan de salud líder sin fines de lucro que atiende a más de dos millones de neoyorquinos, anunció hoy que recibió una calificación de 4,5 estrellas (de un total de 5) por su mayor contrato de Medicare Advantage (MA) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para el Año del Programa Estrella 2026. Este es el segundo año consecutivo que Healthfirst obtiene una calificación de 4,5 estrellas, lo que subraya su sólida trayectoria en brindar acceso a atención médica de alta calidad y favorecer resultados de salud positivos para las comunidades a las que presta servicios en la ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle del Hudson.

“Todos los que trabajamos en Healthfirst comprendemos nuestra misión de garantizar que nuestros miembros tengan acceso a la atención médica de alta calidad que necesitan y merecen”, afirmó Pat Wang, presidente y director ejecutivo de Healthfirst. “Nuestras constantes calificaciones de alta calidad en todos nuestros productos son el resultado directo de nuestros valores empresariales y de sólidas alianzas con proveedores de atención médica con ideas afines que comparten nuestro compromiso de mejorar la salud de millones de neoyorquinos”.

“En Healthfirst, la calidad es nuestro eje central, y nuestra segunda calificación consecutiva de 4,5 estrellas refleja nuestro compromiso de brindar acceso a una atención excelente para nuestros miembros y poner sus necesidades en el primer y principal lugar en cada decisión que tomamos”, señaló el Dr. Jay Schechtman, Director Clínico.

El contrato con Medicare Advantage de Healthfirst otorgó una calificación de 4,5 estrellas que incluye a más de 275 000 neoyorquinos inscriptos en los siguientes planes:

Healthfirst CompleteCare

Healthfirst Connection Plan

Healthfirst Life Improvement Plan

Healthfirst Increased Benefits Plan

Healthfirst 65 Plus Plan

Puede encontrar más información sobre el programa de calificación de estrellas de los CMS en CMS.gov.

Healthfirst ha sido reconocida constantemente como una aseguradora de alta calidad en el estado de Nueva York. Este año, Healthfirst fue nombrada el plan de atención médica administrada de Medicaid con mejor desempeño en los resultados del Programa de Incentivos de Calidad de Medicaid del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés) para 2023, publicados en agosto de 2025. Healthfirst también obtuvo la puntuación más alta durante los últimos dos años en la clasificación anual de planes Essential del NYSDOH.

El Período de Elección Anual (AEP, por sus siglas en inglés) de Medicare Advantage comienza el 15 de octubre de 2025 y continúa hasta el 7 de diciembre de 2025. Durante este período de inscripción, las personas elegibles para Medicare pueden elegir planes Medicare Advantage y de medicamentos recetados de Medicare para el próximo año, y la cobertura entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Puede encontrar más información sobre las opciones de planes en https://healthfirst.org/wherehealthystarts.

Acerca de Healthfirst



Fundada hace más de 30 años por los principales sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, Healthfirst estableció un modelo de asociación que permite a los hospitales, sistemas sanitarios y proveedores de la comunidad en nuestra red establecer una alineación y colaboración valiosa para hacer avanzar la calidad de la atención y mejorar los resultados de salud de sus miembros. En la actualidad, Healthfirst presta servicios a más de 2 millones de miembros en la ciudad de Nueva York, en Long Island y en los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange. Healthfirst ofrece productos líderes en el mercado que se adaptan a cada etapa de la vida, incluyendo los planes Medicaid, Medicare Advantage, Child Health Plus, Essential Plan, Long-Term Care y Qualified Health. Si desea obtener más información sobre Healthfirst, visite healthfirst.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación:



Maria J. Ramirez



PressInquiries@healthfirst.org

(212) 801-1552