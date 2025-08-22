Healthfirst clasificado en el primer lugar por calidad entre los planes Medicaid del Estado de Nueva York

Se basa en tres años consecutivos de desempeño de primer nivel en el Programa de Incentivos de Calidad de Medicaid del Departamento de Salud del Estado de Nueva York

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst, un plan de salud sin ánimo de lucro líder que atiende a más de dos millones de neoyorquinos, ha sido reconocido como el plan Medicaid Managed Care con mejor desempeño según los resultados correspondientes a 2023 del Programa de Incentivos de Calidad de Medicaid del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que se divulgaron en agosto de 2025. De los 12 planes que participaron en todo el estado, Healthfirst obtuvo la calificación más alta por calidad de la atención, reflejando su eficacia al brindar acceso a atención comunitaria coordinada a través de su amplia red de proveedores.





En los últimos tres años, Healthfirst ha logrado un desempeño de primer nivel en los resultados anuales del Programa de Incentivos de Calidad de Medicaid y en 2023 recibió la calificación más alta entre todos los planes. Los factores clave en los resultados del año de medición 2023 incluyen programación de salud del comportamiento diseñada para satisfacer las necesidades de los miembros, como así también los esfuerzos permanentes por mejorar la experiencia de los miembros. Además, los miembros de Healthfirst calificaron a nuestro plan de salud por encima del promedio del Estado en la encuesta de satisfacción de miembros de Medicaid Adult de Nueva York.

“El primer puesto de Healthfirst en el ranking refleja cómo estamos cumpliendo nuestra misión sin ánimo de lucro en colaboración con nuestra red de proveedores de centros médicos, médicos y médicos comunitarios de primer nivel, que son esenciales para nuestras comunidades”, señaló Pat Wang, presidenta y directora ejecutiva de Healthfirst. "Durante más de 30 años, Healthfirst ha ganado la confianza de los miembros al priorizar sus necesidades y hacer que los seguros de salud sean más fáciles de entender, basado en nuestra creencia de que todos los neoyorquinos se merecen la atención de la más alta calidad”.

El Programa de Incentivos de Calidad de Medicaid del Estado de Nueva York evalúa los planes de salud sobre la base de medidas de calidad y resultados de salud reconocidos a nivel nacional. Estas medidas incluyen cuidado preventivo; control de enfermedades crónicas como diabetes, asma y cáncer; atención de maternidad y posparto; salud del comportamiento y controles del desarrollo para niños y adolescentes. El desempeño de un plan en el programa indica la calidad de la atención brindada a sus miembros en relación con todos los planes en el mercado de Medicaid Managed Care. El programa usa múltiples fuentes de datos para determinar resultados, entre ellos:

Conjunto de Datos e Información sobre la Efectividad de la Atención Médica (HEDIS) y Requisitos de Informes de Garantía de Calidad (QARR) de 2023 (año de medición 2023);

La encuesta más reciente de Evaluación del Consumidor de Proveedores y Sistemas de Atención Médica (CAHPS) para Medicaid (administrada en el otoño de 2023 con resultados divulgados en mayo de 2024); e

Información sobre el cumplimiento normativo de 2022 y 2023.

Acerca de Healthfirst

Healthfirst cree que todos los neoyorquinos merecen tener acceso a la mejor asistencia sanitaria disponible. Como una de las aseguradoras de salud de mayor calidad de Nueva York, lo hacemos realidad para más de 2 millones de miembros. Fundada hace más de 30 años por los principales sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, Healthfirst estableció un modelo de asociación que permite a los hospitales, sistemas sanitarios y médicos de nuestra red priorizar los resultados sanitarios sobre los beneficios, anteponiendo las necesidades de nuestros miembros y de la comunidad. Healthfirst atiende a miembros en la ciudad de Nueva York, en Long Island y en los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange, y ofrece productos líderes en el mercado que se adaptan a cada etapa de la vida. Nuestra oferta incluye planes de Medicaid, planes Medicare Advantage, planes Child Health Plus, planes esenciales, planes de cuidados a largo plazo y planes de salud calificados. Para obtener más información acerca de Healthfirst, visite healthfirst.org.

