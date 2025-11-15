Healthfirst brinda capacitaciones sobre la diabetes a los neoyorquinos en eventos educativos de salud

Evento comunitario en el centro de salud y bienestar de SBH brinda apoyo a residentes del Bronx durante el Mes de la Prevención de la Diabetes

BRONX, NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst, uno de los principales planes de salud sin fines de lucro que presta servicios a más de dos millones de neoyorquinos, hoy celebra un evento comunitario enfocado en la prevención y el manejo de la diabetes en el centro de salud y bienestar de SBH del Bronx. El foro, coorganizado con SBH Health System, reúne a miembros de la comunidad y educadores de salud, en un evento que marca el cierre de una serie de ellos en los que se acercaron recursos prácticos y útiles para brindar apoyo a más de 4 500 neoyorquinos en hospitales, organizaciones comunitarias y mercados de productos agrícolas en el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.





Aproximadamente uno de cada diez adultos de la ciudad de Nueva York tiene diabetes. Las tasas más altas se registran en el Bronx (15 %), según la Encuesta sobre la salud de la comunidad de Nueva York de 2022. A fin de brindar apoyo a las comunidades y los barrios que tienen las tasas de incidencia de diabetes más altas, Healthfirst organizó eventos comunitarios, como charlas de expertos, acceso a pruebas de detección y actividades prácticas.

“La diabetes tiene repercusiones devastadoras en la ciudad de Nueva York. Nuestras iniciativas se centran en acercar recursos directamente a los barrios que más apoyo necesitan a través de organizaciones de confianza, como SBH Health System”, dijo Miguel Centeno, vicepresidente de Participación Comunitaria de Healthfirst. “Cuando llegamos a los miembros de la comunidad en el lugar donde están y nos conectamos a nivel personal, les brindamos un tipo de apoyo que satisface las necesidades de la vida cotidiana”.

“Como profesionales de la salud, vemos de primera mano cómo la educación puede cambiar la trayectoria de salud de los pacientes”, señaló el Dr. Alen Sajan, endocrinólogo de SBH Health System. “Junto con Healthfirst, estamos ayudando a los pacientes a comprender su enfermedad, controlar la diabetes y evitar las complicaciones antes de que se manifiesten. Se trata de dotar de conocimientos y confianza a las familias para que mejoren su salud de forma duradera y desarrollen futuros más saludables”.

Desde 2023, Healthfirst también ha llevado a la ciudad el programa “Rethink Your Drink” (Replantéese el consumo de alcohol) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a fin de alentar a los neoyorquinos a tomar decisiones más saludables. En los eventos locales, los miembros de la comunidad aprenden cómo algunos pequeños cambios pueden redundar en diferencias significativas en el control de la diabetes y mejorar la salud en general. Healthfirst sigue haciendo progresar su misión sin fines de lucro un barrio por vez, focalizándose en la prevención, la educación y la colaboración comunitaria.

