HD Medical en CES Presenta HealthyU™, Primer Monitor de Paciente Remoto Inteligente Todo en Uno del Mundo para Telesalud y Bienestar

– HealthyU™ monitorea múltiples parámetros clínicos, además del ECG de 7 derivaciones y el estetoscopio integrados en un solo dispositivo –

– Permite al paciente y al proveedor conectarse de forma remota a través de una plataforma integrada –

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–En CES’21, HD Medical Inc. presenta hoy HealthyU™, dispositivo inteligente de monitoreo remoto de pacientes, en respuesta a los desafíos continuos de la telesalud, la atención cardíaca y el bienestar remotos durante la pandemia y en el futuro.





HealthyU™ es el primer dispositivo doméstico que proporciona:

ECG de 7 derivaciones (sin cables)

Sonidos cardíacos con análisis de soplos

Sonidos pulmonares

Ritmo cardíaco

Pulsioximetría (SpO2/saturación de oxígeno en sangre)

Temperatura

Frecuencia respiratoria

Tendencia de presión arterial sin abrazadera

El futuro de la telesalud, la monitorización del hogar y el bienestar

A medida que la comunidad médica busca nuevas formas de brindar atención, HealthyU™ toma múltiples dispositivos de atención médica complejos y los convierte en un dispositivo fácil de usar para que el paciente y el proveedor se conecten a través de una aplicación HD simple y una plataforma HD Cloud para información inteligente, o también con cualquier herramienta de videoconferencia y pantalla compartida para consulta remota.

Los proveedores pueden escuchar en vivo los sonidos del corazón y los pulmones usando HD Steth™, tecnología insignia de estetoscopio inteligente de HD Medical, aprobada por la FDA en julio de 2020 para estetoscopio electrónico, fonocardiógrafo y electrocardiógrafo.

Creado y disponible primero para aquellos con necesidades de monitoreo y cuidado cardíaco, HealthyU™ está disponible para socios clínicos para socios de investigación y bienestar corporativo que buscan ofertas de bienestar para empleados de este calibre, así como para programas piloto de telesalud bajo el protocolo IRB de acuerdo con las regulaciones de la FDA. HD Medical buscará la Autorización de uso de emergencia de la FDA para que esté disponible en los EE. UU., y permita visitas médicas y pacientes a domicilio completamente informadas durante la pandemia y en el futuro.

HD Medical en CES presenta HealthyU

“He tratado a pacientes de forma remota durante casi un año, y la pandemia ha limitado gravemente mi capacidad para comprender la condición de mi paciente. A medida que avanzamos, la telesalud representa un cambio de paradigma en la prestación de servicios de salud durante la pandemia y en el futuro. HealthyU desempeñará un papel fundamental y promete no solo salvar vidas, sino también mejorar la calidad de vida de todos los pacientes”, declaró el Dr. Nelson B. Schiller, MD, FACC, FRCP, Profesor de Medicina y Anestesia en UCSF.

“HealthyU es uno de esos raros dispositivos médicos que realmente cambia las reglas del juego en la atención al paciente. Al ser tan fácil de usar y clínicamente sólido, este dispositivo se puede utilizar en muchos escenarios clínicos diferentes y, realmente, puede ser un salvavidas para una multitud de pacientes, que tienen la posibilidad de recibir atención en el hogar”, manifestó el Dr. Shaun Setty, médico de The Larry and Helen Hoag Endowed Chair of Pediatric Cardiovascular Surgery en Los Ángeles, CA.

“2020 ha puesto un mayor énfasis en la necesidad de avanzar en la tecnología de monitoreo remoto de pacientes, por lo que hemos priorizado llevar sensores integrados e información inteligente al hogar, lo que facilita el uso de los pacientes y es viable para los proveedores aprovecharlos durante la atención”, señaló Arvind Thiagarajan, fundador y director ejecutivo de HD Medical. “HealthyU™ realiza un ECG inalámbrico fuera del hospital al tiempo que incorpora la auscultación y otros signos vitales importantes. Al simplificar el proceso de monitoreo remoto, nos aseguramos de que esta tecnología pueda ser aprovechada por cualquier persona que la necesite”.

Actualmente, HealthyU está diseñado para uso en investigación únicamente, no para la venta en los Estados Unidos hasta después de la aprobación de la FDA. HD Medical espera que HealthyU esté disponible para la venta en los EE. UU. para el tercer trimestre de 2021, sujeto al proceso de aprobación de la FDA, que se está llevando a cabo de manera expeditiva. Mientras tanto, HealthyU estará disponible para socios clínicos para programas de investigación y bienestar corporativo, así como para programas piloto de telesalud bajo el protocolo IRB de acuerdo con las regulaciones de la FDA.

Para convertirse en socio de HealthyU™, envíe un correo electrónico info@hdmedicalgroup.com.

Acerca de HD Medical, Inc.

HD Medical, Inc. es un innovador con sede en Silicon Valley de soluciones de salud digital para la detección y el manejo de enfermedades cardiovasculares (cardiovascular disease, CVD) por medio de la IA. HD Steth ha obtenido la aprobación de la FDA (K201299). La empresa ofrece sus soluciones y productos de cuidado cardíaco inteligente a nivel mundial a los profesionales e instituciones médicas a través de socios de canal. Visite www.HealthyU.ai y www.hdmedicalgroup.com.

Nota para los editores: HealthyU, HD Steth, HD App y HD Cloud Platform son marcas comerciales registradas de HD Medical, Inc. Todos los demás nombres de productos, servicios u organizaciones siguen siendo propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Kristi Furrer



HD Medical, Inc.



kristi@hdmedicalgroup.com

408-908-8900