HCX Technology Partners elige a Rimini Support™ por las 60.000 licencias de Oracle PeopleSoft

El proveedor de soluciones digitales de Filipinas recurre al software de Rimini Street, el premiado soporte empresarial que lidera el sector para resolver los casos complejos y problemáticos de los clientes, ahorrar costes, optimizar recursos informativos y permitir la reasignación de recursos para la innovación del crecimiento empresarial

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), el proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, principal proveedor de soporte para terceros de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, anuncia que HCX Technology Partners, un proveedor de soluciones empresariales digitales de Filipinas que pertenece al grupo empresarial Asticom, ha elegido a los servicios de Rimini Support™ por las 60.000 licencias de software Oracle PeopleSoft.





HCX se une con Rimini Street para superar las dificultades y potenciar el futuro

HCX se especializa en la implementación de Oracle PeopleSoft para empresas líderes en Filipinas, con un amplio abanico de clientes de la industria, del sector bancario, las telecomunicaciones, los comercios electrónicos y las propiedades. En la última década, HCX ha ampliado su oferta de soluciones para incluir una gama más amplia de servicios de implantación, integración gestionada y formación para una gran cantidad de software, como Salesforce, Sprinklr y DocuSign.

En el 2020, HCX realizó un proyecto de evaluación para tratar los desafíos respecto de la contratación de los profesionales talentosos de tecnología de la información. El proyecto detectó tres áreas para mejorar, entre ellas:

La optimización anual de las cuotas de mantenimiento del software para las 60.000 licencias de Oracle PeopleSoft

La mejora del soporte para las adaptaciones personales, que permite que HCX trate los problemas de los clientes de forma más eficiente

La optimización de los recursos informáticos para reducir la necesidad de contratar personal adicional que atienda los problemas del software Oracle

La aprobación para que el equipo de TI de HCX se enfoque en proyectos de desarrollo centrados en la innovación, la estrategia y el futuro

Criselda de Jesus, jefa del departamento de administración de relaciones con el cliente y de gestión de capital humano en HCX afirmó: “Estábamos buscando a un socio que nos ayude a tener servicios de asistencia integrales para tratar nuestras necesidades más generales y optimizar costes. Encontramos que Rimini Street era la solución perfecta, porque no solo nos ha ayudado a ahorrar nuestro presupuesto, sino que también nos ha dado un valor excepcional”.

“Es un honor para nosotros haber seleccionado los servicios de Rimini Support™ para las 60.000 licencias de software de Oracle PeopleSoft. Nos ha permitido reasignar nuestro presupuesto y nuestros recursos de TI para proyectos innovadores, que nos permitirán expandir la oferta tecnológica y ayudar a más negocios de Filipinas” afirmó el director general de HCX, Froilan Rabatan.

Rimini Street mejora las operaciones de HCX y potencia el futuro

Desde que se ha tomado la decisión de cambiar la asistencia anual a Rimini Street, los beneficios de HCX fueron los siguientes:

Con la capacidad de reasignar el presupuesto y los recursos informáticos para proyectos de innovación que buscan impulsar el futuro, HCX está buscando añadir tecnologías a su abanico de ofertas, en donde ya se incluyen sistemas financieros y desarrollo de aplicaciones móviles para el autoservicio.

Explore la cartera de productos completa de Rimini Street con asistencia ultrarrápida, confiable y comprobada, servicios administrados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y la solución integral Rimini ONE™ para las aplicaciones de SAP, Oracle, y Salesforce para ayudar a obtener una competitividad ventajosa, rentabilidad y crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000®, es el proveedor mundial de soporte, productos y servicios de software empresarial integral, el principal proveedor de soporte para terceros de productos de software Oracle y SAP, y el socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece un abanico integral de soluciones unificadas para ejecutar, administrar, respaldar, personalizar, configurar, conectar, proteger, monitorear y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software de tecnología, para hacer posible que los clientes puedan lograr mejores resultados comerciales, reducir significativamente los costes y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5000 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza para obtener productos y servicios de software empresarial para aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com. Puede ponerse en contacto con Rimini Street a través de Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones presentadas en este comunicado no se refieren a hechos históricos, sino que constituyen previsiones a efectos de las disposiciones de aviso legal de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como «puede», «debería», «haría», «planea»”, «pretende», «anticipa», «cree», «estima», «predice», «potencial», «parece», «se propone», «continúa», «futuro», «hará», «espera», «perspectiva» u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo abarcan, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre acontecimientos futuros, oportunidades futuras, expansión mundial y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se fundan en diversos supuestos y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas afirmaciones dependen de una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres abarcan, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, en particular, el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones generales financieras, económicas, regulatorias y políticas que afecten a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes, la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes, la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software, la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad y gestionar nuestro coste de ingresos, las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores, la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas, y los riesgos relacionados con las tasas de retención, la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo, nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave, los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable, nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento, el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), las acciones en respuesta a cualquier impacto persistente de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas, operativas y financieras en nuestro negocio, los riesgos asociados a las operaciones globales, nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad, nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual, los cambios en las leyes y reglamentos, en particular, los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o un fracaso por nuestra parte para establecer reservas fiscales adecuadas, las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, en particular, la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés, la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, el importe y el calendario de las recompras, en su caso, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa, la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de Rimini Street, los acontecimientos catastróficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes, y los analizados bajo el título “Factores de Riesgo” en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de mayo de 2023 y según sean actualizados periódicamente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Asimismo, las declaraciones prospectivas indican las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida de lo exigido por la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

